Доход в России в 2025-м скрывает 57% граждан

Больше 40% россиян специально занижают свой доход, когда говорят о деньгах с друзьями, коллегами или близкими, показало исследование «Выберу.ру». Женщины делают это чаще мужчин — почти каждая вторая предпочитает выглядеть скромнее. Мужчины же, наоборот, чаще приукрашивают цифры. Больше всего скрывают реальные доходы жители Москвы и области, а самые откровенные — красноярцы.

Мужчины хотят произвести впечатление, женщины — не обидеть партнёра

Опрос показал, что 29% участников склонны преувеличивать свой доход, а 28% — говорят о нём честно. Таким образом, 57% россиян искажает информацию о своём финансовом положении — в ту или иную сторону.

Женщины чаще занижают свои доходы (46%) и реже их преувеличивают (26%), тогда как среди мужчин тенденция обратная: 27% преуменьшают зарплату, а 32% — завышают. Одинаковая доля мужчин и женщин — 28% — сообщили, что говорят о деньгах без искажений.

Исследование выявило гендерные различия в мотивации: большинство женщин, которые скрывают свой доход (61%), признались, что делают это в общении с партнёром, если он зарабатывает меньше. Почти 70% мужчин, напротив, признались, что преувеличивают свои доходы, чтобы понравиться женщинам.

Чем выше доход, тем чаще люди говорят о нём открыто

Среди респондентов с заработком выше среднего 48% честно рассказывают о зарплате, 27% — занижают её, 15% — завышают.

Среди людей со средним доходом доля честных снижается до 28%, а среди тех, кто зарабатывает ниже среднего, только 18% готовы говорить правду.

Среди россиян с доходом ниже среднего 44% склонны занижать свои реальные доходы, а 38% — наоборот, приукрашивать финансовое положение.

По возрасту распределение следующее:

Среди молодёжи 18–29 лет 38% занижают доход, 35% преувеличивают, и только 27% говорят правду.

В группе 30–44 лет занижающих стало больше — 44%, а честных — 29%.

Самыми сдержанными оказались россияне 45–60 лет: 48% преуменьшают доход, 23% преувеличивают, 29% говорят откровенно.

В Москве чаще занижают доходы, в Новосибирске — приукрашивают, в Красноярске — говорят честно

Чаще других о своих доходах скромничают жители Москвы и Московской области — 52% признались, что намеренно занижают зарплату в разговорах с друзьями или коллегами.

«В мегаполисах, особенно в Москве, наблюдается тенденция скрывать или занижать свои реальные доходы — возможно, из желания не выделяться или избегать сравнения», — отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

На другом полюсе — жители Новосибирска, где 46% опрошенных, наоборот, склонны преувеличивать свой доход, чаще всего чтобы произвести впечатление или подчеркнуть успешность.

А самым «честным» городом-миллионником оказался Красноярск: почти половина респондентов (49%) рассказали, что открыто говорят о своих реальных заработках.

Контекст

Для россиян тема денег остаётся чувствительной. Социальные установки, стереотипы и стремление сохранить гармонию в отношениях заставляют многих искажать факты — особенно в мегаполисах.

Директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко отметила, что значительная часть россиян склонна искажать восприятие своего дохода, и подчеркнула: это следует учитывать бизнесу при сегментации, таргетинге и построении коммуникаций с клиентами.