Booking.com в суде впервые раскрыл свою выручку в России

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com впервые раскрыл свою выручку в России. Компании пришлось сделать это, чтобы обжаловать штраф, который назначил ей суд по иску от Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
В 2018 году сервис Booking.com заработал в России 11,3 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.
Это 1,2% всей выручки нидерландской Booking Holdings (владеет Booking.com) за тот год, составившей $14,5 млрд.
Компания раскрыла эти данные, оспаривая штраф от ФАС на 1,3 млрд рублей, который суд в итоге признал законным.
Размер штрафа рассчитывали по формуле «от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки», но сумма в итоге получилась еще больше из-за отягчающих обстоятельств: компания нарушала антимонопольное законодательство больше года и проигнорировала предупреждения ведомства.
Так как дело было заведено в 2019 году, в формуле использовали данные за 2018.
ФАС обвинила Booking.com в навязывании отелям, гостиницам и хостелам паритет цен: сервис по договору запрещал им устанавливать цены выше, чем в других агрегаторах.
30 августа Арбитражный суд Москвы закрыл дело в пользу ФАС, а в ноябре 2021 года апелляционный суд оставил в силе это решение, после чего гостиничный бизнес попросил запретить паритет цен для всех агрегаторов.
Тогда же мы объяснили, почему дело Booking.com так важно для рынка.
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Фото: Askarim/Shutterstock
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