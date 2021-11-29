Гостиничный бизнес попросил запретить паритет цен для всех сервисов бронирования

После отказа Booking.сom по решению суда от паритета цен в договорах с отелями бизнес рассчитывает добиться законодательного запрета и для других сервисов. Представители гостиничного бизнеса утверждают, что ограничения только для глобального игрока не решат их проблему.

ФАС попросила Ростуризм подготовить отзыв на законопроект о запрете паритета в договорах сервисов бронирования с отелями, сообщил «Коммерсантъ». Свою позицию относительно этих поправок служба планирует представить уже на этой неделе.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников сообщил, что в ходе устного диалога с бизнес-сообществом о внесении изменений в законодательство ФАС ранее указывала на необходимость оценить влияние на рынок новых ограничений для Booking.com.

В «Опоре» при этом настаивают, что установление полного запрета на паритет цен по примеру европейских стран — единственная возможность регулирования рынка. По словам Кожевникова, другого способа повлиять на игроков, «формирующих совокупно 17% бронирований, пока нет».

По данным президента Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнары Сафиной, у некоторых небольших игроков на рынке онлайн-бронирования сохраняются сильные позиции в отдельных регионах. Таким образом, сохранение паритета цен с их стороны оказывает существенное влияние на отдельные рынки.

Некоторые участники рынка отмечают, что у них до сих пор действуют договоры со всеми сервисами бронирования, где закреплен паритет цен. Эти сервисы до сих пор не присылали сообщений об изменении этого пункта. Отельеры самостоятельно направили новые варианты договоров и ждут реакции.

«Опора России» направила в ФАС поправки к закону об основах туристской деятельности, предусматривающие запрет на паритет цен для сервисов бронирования, летом 2020 года. Этому предшествовал затянувшийся спор с Booking.com, в рамках которого гостиничный бизнес просил антимонопольную службу ограничить применение паритета цен со стороны сервиса. С 30 ноября 2021 года Booking.com по решению суда откажется в договорах с отелями от пункта о паритете цен.

Гостиницы смогут проводить более гибкую ценовую политику, а у потребителей появится больше возможностей по бронированию по сниженным ценам, в частности — через каналы прямых продаж, пояснили в ФАС. В службе также добавили, что с запртетом использования паритета цен положение сервиса на российском рынке не должно существенно измениться.

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