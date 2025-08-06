Цена клика не важна — важна маржа: Яндекс Директ представил новую рекламную стратегию «Максимум прибыли»
Теперь алгоритмы считают деньги — а не просто гонятся за заявками
В Яндекс Директе появилась новая стратегия продвижения — «Максимум прибыли». Она подстраивает ставки под маржинальность бизнеса и помогает оптимизировать рекламный бюджет по реальному доходу, а не по количеству кликов или лидам. Инструмент уже доступен в Единой перформанс-кампании и подходит для компаний, которые уверенно считают юнит-экономику.
Настройки для тех, кто вышел из фазы тестов
Рынок рекламы больше не играет в угадай-просмотры. С новой стратегией в Яндекс Директе рекламодатель может выставить не просто «цель по цене заявки», а ориентироваться на ключевое — сколько он зарабатывает с каждого заказа.
Алгоритм будет автоматически адаптировать ставки так, чтобы на каждый вложенный рубль приходилась максимальная прибыль.
Подобной автоматизации удалось достичь благодаря нейросетям Яндекс Рекламы. Они берут во внимание данные о маржинальности продукта, переменных издержках, стоимости привлечения клиента и ставят ставку, которая не разорит бизнес в аукционе. В фокусе — не максимальный охват и не самая дешевая заявка, а юнит-экономика.
Для кого работает стратегия
Алгоритм особенно эффективен в нишах, где можно усреднить маржу по продажам. Это сервисные компании (клининговые, ремонтные, юридические услуги), e-commerce с узким ассортиментом, однотоварные бренды, а также любые бизнесы, которые умеют считать доходность по категориям. Если заявка приводит к продаже с предсказуемой прибылью — реклама начнет работать на плюс уже с первых недель.
Как это работает
«Максимум прибыли» — это часть Единой перформанс-кампании, где все строится на сквозной аналитике. Система не просто анализирует поведение пользователя и ставки конкурентов, но и обновляет оптимальную цену заявки в режиме реального времени. Аукцион меняется — и стратегия меняется вместе с ним.
Такой подход уже опробован в продвинутом e-commerce и b2b-сегменте. Ключевое отличие: рекламные бюджеты больше не сливаются на «самые дешевые клики» — они работают на сохранение и рост маржинальной прибыли. Это особенно важно в условиях, когда стоимость привлечения клиента растет, а конкуренция усиливается.
Контекст
По сути, Яндекс предлагает рынку логику нового поколения: не больше заявок — а больше денег с каждой из них. Для бизнеса это значит одно: меньше ручных настроек, больше точности, и каждый вложенный рубль работает на прибыль. Новый инструмент подойдет тем, кто умеет считать и уже вышел из фазы гипотез
Фото: primeimages / Getty Images
