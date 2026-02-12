Игорь Феркалюк покидает пост управляющего директора Нетмонет

Управляющий директор сервиса электронных чаевых «Нетмонет» Игорь Феркалюк сообщил об уходе из компании. Он занимал пост с 2023 года и руководил проектом в период его активного роста и масштабирования. В компании подтвердили уход топ-менеджера — он сосредоточится на новых профессиональных задачах.

Это был «один длинный спринт»

CEO сервиса «Нетмонет» Игорь Феркалюк объявил о завершении работы в компании в социальных сетях. По его словам, за это время проект прошёл путь от «небольшого стартапа в комнатушке бывшего завода» до одного из лидеров рынка электронных чаевых.

Этот период, по словам Феркалюка, напоминал «один длинный спринт»: команда зачастую не успевала «прочувствовать вкус побед», поскольку после достижения результата сразу переходила к следующей задаче. При этом он подчеркнул, что проект стал для него важным управленческим опытом и школой антикризисных решений.

Путь от операционного директора — до CEO

Игорь Феркалюк пришёл в «Нетмонет» ещё на этапе становления сервиса: в 2020 году он занял позицию операционного директора, помог выстроить процессы и подготовить бизнес к масштабированию.

С переходом компании на более зрелые этапы развития и выходом основателей из операционного управления в 2023 году Феркалюк принял на себя роль управляющего директора. Именно в 2023 году он официально стал CEO проекта.

В сервисе подтвердили уход CEO

В «Нетмонет» подтвердили изменения в управленческой структуре компании.

«Игорь Феркалюк завершает работу в роли управляющего директора и сосредоточится на новых профессиональных задачах», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Пост управляющего директора сервиса займёт Оксана Белякова. Ранее она более шести лет работала в Skyeng, где отвечала за развитие бизнеса, расширение продуктовой линейки и выстраивание коммерческих и операционных процессов.

Контекст

«Нетмонет» является одним из крупнейших сервисов электронных чаевых в России и активно используется в индустриях с высоким уровнем клиентского сервиса — прежде всего в ресторанном бизнесе и сфере услуг. Сервис позволяет клиентам оставлять чаевые в безналичной форме через QR-коды и цифровые интерфейсы.

Компания заявляет, что выходит за рамки классического финтех-решения, формируя новые способы взаимодействия между клиентами и специалистами. В числе задач на новом этапе развития — усиление управленческой структуры, а также ускорение роста продукта на фоне продолжающейся цифровизации сервисного рынка.