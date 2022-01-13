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В Китае при поддержке властей создадут национальный NFT-рынок

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Китае создадут собственный NFT-рынок, подведомственный властям. Он не будет связан с криптовалютами, обращение с которыми в стране является незаконным. Расчет на этом рынке будет производиться только в китайских юанях.

В Китае при поддержке властей создадут национальный NFT-рынок

О планах по созданию в Китае прогосударственного NFT-рынка рассказало агентство South China Morning Post.

Создателем инфраструктуры для рынка невзаимозаменямых токенов и маркетплейсов для их реализации станет блокчейн BSN, который поддерживается властями Китая. В его планах запустить платформу, на которой можно будет создавать NFT и приложения для работы с ними.

NFT и все что с ними связано в Китае не преследуется по закону, в отличие от криптовалюты, которой в основном и рассчитываются за токены. Поэтому китайский рынок NFT не будет связан в том числе с биткоином и эфиром – расчеты на нем будут проходить с использованием только национальной валюты – китайского юаня.

С сентября 2021 года все криптовалютные транзакции на территории Китая запрещены. Незаконными стали и использование цифровых активов и майнинг криптовалют.

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Фото на обложке: Voar CC / Shutterstock

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