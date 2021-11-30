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Более трети российских компаний находятся в постоянной готовности к введению нового локдауна — опрос

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

На данный момент 36% российских компаний находятся в состоянии постоянной готовности к введению определенных ограничений и усилению мер безопасности в связи с пандемией, выяснилось в ходе совместного исследования «Ситимобил для бизнеса» и ReserachMe.

Более трети российских компаний находятся в постоянной готовности к введению нового локдауна — опрос

Более четверти (26%) компаний скорректировали рабочие процессы ещё в начале пандемии и с тех пор ничего не меняли. На деятельность ещё почти что 20% компаний ухудшение эпидемиологический ситуации никак не влияет, однако для 19% —  любое ухудшение — удар по компании. 

Опрос показал, что наибольшее влияние на деятельность 30% компаний оказало начало пандемии весной 2020 года. Влияние второй волны (период с октября 2020 года по январь 2021 года) для 15% компаний соизмеримо с четвертой волной (период с начала нерабочих дней в октябре 2021 года). Период третьей волны сказался на деятельности 11% компаний.  

Более трети (34%) компаний во время третьей и четвертой волн легче справляются с последствиями пандемии, и только 14% справлялись удачнее с последствиями первой и второй волн.

При этом 26% сотрудников компаний затрудняются оценить влияние разных периодов пандемии, так что, по их мнению, каждая волна сказывается на бизнесе по-разному. По данным исследования, меньше всего третья и четвертая волны пандемии повлияла на бизнес в УФО (44%), СЗФО (38%), ПФО (37%), ЦФО (35%).

В опросе приняли участие 1693 респондента из разных федеральных округов России.

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Фото на обложке: Halfpoint / Shutterstock

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