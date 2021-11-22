Конференция «CRM и продажи» пройдет в Санкт-Петербурге

24 ноября в Ленинградском дворце молодежи состоится конференция «CRM и продажи», на которой выступят практикующие бизнесмены и эксперты в продажах и автоматизации бизнеса.
Участники конференции узнают:
- главные тренды и современные технологии продаж;
- что происходит в мире бизнеса и стартапов.
Среди спикеров:
- Матвей Кардаш, директор по развитию amoCRM;
- Андрей Романенко, генеральный директор «Эвотор»;
- Николай Киселев, основатель El Copitas Bar & Paloma Cantina;
- Игорь Стоянов, основатель бьюти-бренда «Персона» и другие.
Участие бесплатное. Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Matej Kastelic /
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