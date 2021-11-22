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Конференция «CRM и продажи» пройдет в Санкт-Петербурге

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

24 ноября в Ленинградском дворце молодежи состоится конференция «CRM и продажи», на которой выступят практикующие бизнесмены и эксперты в продажах и автоматизации бизнеса.

Конференция «CRM и продажи» пройдет в Санкт-Петербурге

Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране

Участники конференции узнают:

  • главные тренды и ​современные технологии продаж;
  • что происходит в мире бизнеса и стартапов.

Среди спикеров: 

  • Матвей Кардаш, директор по развитию amoCRM;
  • Андрей Романенко, генеральный директор «Эвотор»;
  • Николай Киселев, основатель El Copitas Bar & Paloma Cantina; 
  • Игорь Стоянов, основатель бьюти-бренда «Персона» и другие.

Участие бесплатное. Регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

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