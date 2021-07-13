Объем торгов криптовалютой в июне снизился в два раза из-за высокой волатильности

Интерес трейдеров к криптовалюте стремительно падает. В июне объем торгов монетами снизился почти в два раза. Эксперты CryptoCompare говорят, что из-за высокой волатильности и ограничений со стороны Китая.
Объем криптовалютных торгов на всех онлайн-площадках в июне снизился на 42,7%, говорится в исследовании CryptoCompare, и составил $2,7 трлн.
Одной из причин, по мнению экспертов компании, стала высокая волатильность криптовалюты. На это, в частности, повлияли ограничения, введенные властями Китая в отношении валюты и майнеров.
По итогам июня самая популярная и дорогая криптовалюта – биткоин, упала в цене на 6%. В этом месяце цена достигала рекордно низких за последние полгода $28,9 тысяч.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Жителей Тель-Авива обяжут сдавать ДНК собак для борьбы с проблемой фекалий на улицах
- 2 Lufthansa откажется от приветствия «Дамы и господа» из-за гендерных предрассудков
- 3 Миллиардер Ричард Брэнсон приобрел долю в венчурном фонде для инвестиций в космос
- 4 Стартап из США нашел способ отказаться от нефтехимии
- 5 Нераспечатанный коллекционный картридж с игрой Mario продали на аукционе за рекордные $1,56 млн