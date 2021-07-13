Объем торгов криптовалютой в июне снизился в два раза из-за высокой волатильности

Интерес трейдеров к криптовалюте стремительно падает. В июне объем торгов монетами снизился почти в два раза. Эксперты CryptoCompare говорят, что из-за высокой волатильности и ограничений со стороны Китая.

Объем криптовалютных торгов на всех онлайн-площадках в июне снизился на 42,7%, говорится в исследовании CryptoCompare, и составил $2,7 трлн.

Одной из причин, по мнению экспертов компании, стала высокая волатильность криптовалюты. На это, в частности, повлияли ограничения, введенные властями Китая в отношении валюты и майнеров.

По итогам июня самая популярная и дорогая криптовалюта – биткоин, упала в цене на 6%. В этом месяце цена достигала рекордно низких за последние полгода $28,9 тысяч.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!