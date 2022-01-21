На фоне обвала крипторынка трейдеры лишились $870 млн

Сегодняшний обвал крипторынка спровоцировал массовое закрытие позиций трейдеров. В общей сложности они потеряли почти $1 млрд за сутки из-за падения криптовалют. Хуже других пришлось держателям биткоинов.

Данные о потерях трейдеров на фоне падения рынка криптовалют представлены на Coinglass.

За один день были принудительно ликвидированы позиции 189 тыс. трейдеров – пользователей различных криптобирж. Binance в этом рейтинге лидер – 27,6% закрытий пришлось на эту биржу.

Больше всего были закрыто позиций по биткоину – на 8,3 тыс. монет, рыночной стоимостью $322 млн. По позициям на Ethereum потерь меньше – $246 млн. Трейдеры «шуточной» криптовалютой Dogecoin потеряли $9,5 млн.

Курс биткоина 21 января опустился на 10% до самым низких с сентября прошлого года показателей. Позже монета отыграла позиции и замедлила падение до 5,1% за сутки. Котировки Ethereum в течение последних 24 часов упали на 6%. Курсы других менее популярных криптовалют также снизились.

Обвал крипторынка может быть связан с опасениями по поводу действий Федеральной резервной системы США. Эксперты полагают, что ФРС вскоре может начать цикл повышения процентных ставок из-за рекордно высокой инфляции в Штатах.

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