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Curiosity NASA сделал снимки серебристых и перламутровых облаков на Марсе

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Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

«Тонкие клубочки, заполненные кристаллами льда, которые рассеивают свет от заходящего Солнца, некоторые из них переливаются цветом», — так в NASA описали снимки облаков, сделанные Curiosity.

Curiosity NASA сделал снимки серебристых и перламутровых облаков на Марсе

По данным NASA, облака в тонкой атмосфере Марса редки, но обычно образуются на экваторе в самое холодное время года. Ученые заметили, что в прошлом марсианском году — два года назад по земному времени — облака начали формироваться раньше, чем ожидалось, поэтому они стали заметны сейчас.

В этом году ученые были готовы приступить к документированию «ранних» облаков с момента их первого появления в конце января.

Изображения предоставили новые идеи команде Curiosity. Первые облака находятся на большей высоте, чем большинство марсианских облаков, которые обычно парят на высоте около 60 километров над поверхностью планеты и состоят из водяного льда. По данным, высокогорные облака, вероятно, состоят из замороженного углекислого газа или сухого льда.

Curiosity предоставил как черно-белые, так и цветные изображения. Мелкие волнистые структуры облаков легче увидеть с помощью изображений, снятых черно-белыми навигационными камерами Curiosity.

Цветные фотографии, сделанные камерой марсохода и собранные из нескольких изображений, NASA описывает таким образом: «Их ледяные кристаллы, наблюдаемые сразу после заката, отражают угасающий свет, заставляя светиться на фоне темнеющего неба. Эти сумеречные облака, также известные как noctilucent (от латинского — „сияющая ночь“) облака, становятся ярче, когда заполняются кристаллами, а затем темнеют, когда положение Солнца в небе опускается ниже их высоты. Это всего лишь одна полезная подсказка, которую используют ученые, чтобы определить, насколько высоко находятся облака»

Curiosity также сделал снимки переливающихся «перламутровых» облаков в пастельных тонах. Он заметил их 5 марта 2021 года, в 3048-й марсианский день. На изображении представлены пять соединенных кадров из гораздо более широкой панорамы, снятой камерой марсохода. 

Марк Леммон, ученый из Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо, отметил, что эти цвета происходят от облачных частиц, которые почти одинаковы по размеру. «Обычно это происходит сразу после того, как облака сформировались и росли с одинаковой скоростью», — пояснил он. 

Леммон добавил, что эти облака — одни из самых ярких объектов на Красной планете. «Если бы вы наблюдали за небом рядом с Curiosity, вы могли бы видеть цвета невооруженным глазом, хотя они были бы тусклыми». Он сказал, что восхищается цветами, которые проявляются в этих облаках: красные и зеленые, синие и фиолетовые. «Это действительно здорово — увидеть что-то на Марсе, сияющее множеством цветов», — сказал Леммон.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

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