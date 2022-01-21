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Форум цифровой безопасности Cyber Security Day пройдет в Москве

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

8 февраля 2022 года состоится международный форум по цифровой безопасности Cyber Security Day 2022. Мероприятие пройдет в гибридном формате.

Форум цифровой безопасности Cyber Security Day пройдет в Москве

На форуме обсудят:

  • новые практики и нормативные акты, затрагивающие «цифровой контур»;
  • новые угрозы;
  • международный подход к безопасности пользователей;
  • проблематику безопасности новых технологий и решений (искусственный интеллект, метавселенные, роботы, дипфейки и т.п.); 
  • приватность и персональные данные;
  • вопросы программно-технической и экономической безопасности;
  • влияние контентных проблем на регулирование цифровой среды;
  • обучение детей и интернет и т.д.

К участию приглашают представителей лидеров цифровой экосистемы, общественных организаций, государственных органов, СМИ и всех, кто хочет сделать онлайн-среду удобнее и безопаснее не только для общества, но и для себя и близких. 

Участие бесплатное, регистрация — на сайте. Организатор мероприятия — РАЭК. 

Фото на обложке: PabloLagarto / Shutterstock

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