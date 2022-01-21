Форум цифровой безопасности Cyber Security Day пройдет в Москве

На форуме обсудят:

новые практики и нормативные акты, затрагивающие «цифровой контур»;

новые угрозы;

международный подход к безопасности пользователей;

проблематику безопасности новых технологий и решений (искусственный интеллект, метавселенные, роботы, дипфейки и т.п.);

приватность и персональные данные;

вопросы программно-технической и экономической безопасности;

влияние контентных проблем на регулирование цифровой среды;

обучение детей и интернет и т.д.

К участию приглашают представителей лидеров цифровой экосистемы, общественных организаций, государственных органов, СМИ и всех, кто хочет сделать онлайн-среду удобнее и безопаснее не только для общества, но и для себя и близких.

Участие бесплатное, регистрация — на сайте. Организатор мероприятия — РАЭК.