Форум цифровой безопасности Cyber Security Day пройдет в Москве

8 февраля 2022 года состоится международный форум по цифровой безопасности Cyber Security Day 2022. Мероприятие пройдет в гибридном формате.
На форуме обсудят:
- новые практики и нормативные акты, затрагивающие «цифровой контур»;
- новые угрозы;
- международный подход к безопасности пользователей;
- проблематику безопасности новых технологий и решений (искусственный интеллект, метавселенные, роботы, дипфейки и т.п.);
- приватность и персональные данные;
- вопросы программно-технической и экономической безопасности;
- влияние контентных проблем на регулирование цифровой среды;
- обучение детей и интернет и т.д.
К участию приглашают представителей лидеров цифровой экосистемы, общественных организаций, государственных органов, СМИ и всех, кто хочет сделать онлайн-среду удобнее и безопаснее не только для общества, но и для себя и близких.
Участие бесплатное, регистрация — на сайте. Организатор мероприятия — РАЭК.
Фото на обложке: PabloLagarto /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Научить предпринимательству
- 2 Как организовать офлайн-мероприятие с участием переводчика
- 3 Предпринимательницы и основательницы IT-стартапов встретятся на деловом свопе в Москве
- 4 Как организовать онлайн-выставку в Clubhouse: личный опыт
- 5 Важные инструменты для ивентора, которые следовало бы придумать до карантина
ВОЗМОЖНОСТИ
22 января 2022
28 января 2022
30 января 2022