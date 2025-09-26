Массовые сокращения в Bosch: компания уволит 13 000 человек

Bosch Mobility объявила о планах сократить около 13 000 рабочих мест до 2030 года. Под удар попадут заводы и офисы в Германии, где компания фиксирует избыток мощностей и падение спроса. Производственные реформы должны закрыть дефицит расходов, который сейчас достигает 2,5 млрд евро в год.

Рынок просел — технологии буксуют

Глобальная экономическая ситуация продолжает давить на автомобильный рынок, и Bosch Mobility ощущает это давление особенно остро. Компания сталкивается сразу с несколькими сложностями: спрос на автомобили по-прежнему остаётся низким, особенно в Европе, которая всегда являлась основным покупателем бренда.

Параллельно замедляется внедрение новых технологий: разработка электромобилей и интеграция автономного вождения продвигаются медленнее, чем планировалось. Это делает долгосрочные инвестиции высокорискованными и снижает прогнозируемость для индустрии. В этих условиях Bosch вынуждена больше тратить больше и зарабатывать меньше.

13 000 сокращений — поэтапно, до 2030 года

Bosch Mobility планирует сократить около 13 000 рабочих мест по всему миру, сообщается на сайте холдинга. Основной удар придётся на Германию — страну с самым высоким уровнем присутствия Bosch и, одновременно, с самыми жёсткими социальными обязательствами. Сокращения пройдут постепенно, до конца 2030 года, и затронут как производственные площадки, так и административные подразделения.

Наиболее пострадавшие предприятия — в регионах Фейербах, Швибердинген, Бюль, Хомбург и Вайблинген.

Фейербах — сокращение 3 500 сотрудников. Причины: спад дизельного сегмента, недостаточный спрос на водородную инфраструктуру, недозагрузка производственных мощностей.

— сокращение 3 500 сотрудников. Причины: спад дизельного сегмента, недостаточный спрос на водородную инфраструктуру, недозагрузка производственных мощностей. Швибердинген — минус 1 750 рабочих мест.

— минус 1 750 рабочих мест. Бюль/Бюлерталь — уходят 1 550 сотрудников. Под ударом — низковольтные электроприводы.

— уходят 1 550 сотрудников. Под ударом — низковольтные электроприводы. Хомбург — сокращение 1 250 человек и консолидация подразделений.

— сокращение 1 250 человек и консолидация подразделений. Вайблинген — к 2028 году закрытие производства разъёмов (560 человек под сокращение).

Ставка на ИИ и логистику

Bosch рассчитывает справиться с финансовым дефицитом в 2,5 млрд евро за счёт масштабной внутренней трансформации, а не внешнего финансирования. Компания делает ставку на внедрение ИИ в производственные и проектные процессы, что должно повысить производительность и ускорить разработку новых решений.

Дополнительно планируется сократить издержки за счёт оптимизации глобальных логистических цепочек, уменьшения капитальных затрат, внедрения цифровых инструментов контроля и автоматизации операций.

Германия остаётся приоритетом

Несмотря на масштабные сокращения, Bosch подчёркивает, что не собирается уходить из Германии — напротив, она останется ключевой индустриальной площадкой. Однако текущий уровень занятости в стране признаётся неустойчивым.

«Германия остается нашим ядром, в том числе с точки зрения количества партнеров. Тем не менее, нам нужно позиционировать себя более эффективно, чтобы выстоять перед жесткой конкуренции по всему миру», — пояснил Штефан Грош, директор по производственным отношениям Bosch и член совета директоров.

Он подчеркнул, что альтернативы реструктуризации нет, но все меры будут согласовываться с представителями сотрудников, чтобы минимизировать социальные последствия.

Контекст

Bosch начала реализацию антикризисных мер ещё в прошлом году. В ноябре 2024 года компания объявила о сокращении 5 500 сотрудников, из которых 3 800 — в Германии. Тогда основной причиной стало падение спроса на автозапчасти и высокий уровень незагруженных производственных мощностей.

В марте 2025 года были приняты дополнительные меры: 10 000 сотрудников перевели на укороченную рабочую неделю (с 38–40 до 35 часов), а выплаты урезали на 12,5%. Несмотря на кризис, Bosch остаётся крупнейшим поставщиком автокомпонентов в мире: по данным Bloomberg, его продукция используется в большинстве из 1,5 млрд автомобилей, находящихся в эксплуатации по всему миру.