Дефицит водителей решён: «Спортмастер» первым из спортивных ритейлеров запустил беспилотные грузовики для логистики
«Спортмастер» запустил беспилотные грузовики на склады
«Спортмастер» начал использовать автономные электрофуры в логистике — первым из спортивных ритейлеров в России. На распределительном центре компании в Балашихе вышли в рейс беспилотные грузовики Evocargo. Новый формат грузоперевозок работает без водителей и без бензина.
Робот в рейсе
Проект реализуется совместно с разработчиком автономной логистики «ЭвоКарго». На первом этапе используются электрогрузовики Evocargo N1. Машины работают на батареях, заряжаются от обычной розетки и перемещаются по территории РЦ без водителя.
Навигация — в режиме реального времени: грузовик ориентируется с помощью лидаров, сонаров, GNSS и камер. Вся информация обрабатывается вычислительным блоком, который «видит» пространство, принимает решения, и управляет движением как человек — только быстрее и без усталости.
Кастом — только для ритейла
Для «Спортмастера» грузовик был кастомизирован — в частности, изменена высота платформы кузова под специфику загрузки. Задача — встраивать беспилотную технику не абстрактно, а в реальные процессы складской логистики.
«Такие решения позволяют повысить производственную эффективность, ускорить доставку, чтобы изо дня в день компания могла выполнять свою миссию — делать спорт доступным для россиян», — пояснил Алексей Прохоров, директор по операциям в управлении логистики «Спортмастера».
По его словам, автономные фуры стали частью стратегии омниканального развития, и стоят в одном ряду с цифровыми сервисами, мобильными приложениями и онлайн-каналами.
Экономика без водителя
Беспилотные грузовики решают не только логистику, но и кадровый кризис: по словам заместителя гендиректора «ЭвоКарго» Василия Жукова, дефицит водителей в России — одна из системных проблем. Автономная логистика позволяет сократить эксплуатационные издержки, упростить масштабирование и снижает влияние человеческого фактора.
«Каждый наш партнер получает измеримый экономический эффект от сервиса и всегда имеет возможность гибко масштабировать объём услуги при необходимости», — сказал эаместитель гендиректора «ЭвоКарго» Василий Жуков.
Контекст
До конца 2025 года проект будет расширяться. «Спортмастер» продолжит расширение логистической сети, а флот беспилотных грузовиков будет увеличен.
«Спортмастер» входит в новую фазу retail-логистики, где человек больше не «за рулём», а в центре данных, а склад становится не просто местом хранения, а управляемым алгоритмами узлом. Следующий шаг — интеграция таких решений в магистральные маршруты.
