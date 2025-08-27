«Спортмастер» запустил беспилотные грузовики на склады

«Спортмастер» начал использовать автономные электрофуры в логистике — первым из спортивных ритейлеров в России. На распределительном центре компании в Балашихе вышли в рейс беспилотные грузовики Evocargo. Новый формат грузоперевозок работает без водителей и без бензина.

Робот в рейсе

Проект реализуется совместно с разработчиком автономной логистики «ЭвоКарго». На первом этапе используются электрогрузовики Evocargo N1. Машины работают на батареях, заряжаются от обычной розетки и перемещаются по территории РЦ без водителя.

Навигация — в режиме реального времени: грузовик ориентируется с помощью лидаров, сонаров, GNSS и камер. Вся информация обрабатывается вычислительным блоком, который «видит» пространство, принимает решения, и управляет движением как человек — только быстрее и без усталости.

Кастом — только для ритейла

Для «Спортмастера» грузовик был кастомизирован — в частности, изменена высота платформы кузова под специфику загрузки. Задача — встраивать беспилотную технику не абстрактно, а в реальные процессы складской логистики.

«Такие решения позволяют повысить производственную эффективность, ускорить доставку, чтобы изо дня в день компания могла выполнять свою миссию — делать спорт доступным для россиян», — пояснил Алексей Прохоров, директор по операциям в управлении логистики «Спортмастера».

По его словам, автономные фуры стали частью стратегии омниканального развития, и стоят в одном ряду с цифровыми сервисами, мобильными приложениями и онлайн-каналами.

Экономика без водителя

Беспилотные грузовики решают не только логистику, но и кадровый кризис: по словам заместителя гендиректора «ЭвоКарго» Василия Жукова, дефицит водителей в России — одна из системных проблем. Автономная логистика позволяет сократить эксплуатационные издержки, упростить масштабирование и снижает влияние человеческого фактора.

«Каждый наш партнер получает измеримый экономический эффект от сервиса и всегда имеет возможность гибко масштабировать объём услуги при необходимости», — сказал эаместитель гендиректора «ЭвоКарго» Василий Жуков.

Контекст

До конца 2025 года проект будет расширяться. «Спортмастер» продолжит расширение логистической сети, а флот беспилотных грузовиков будет увеличен.

«Спортмастер» входит в новую фазу retail-логистики, где человек больше не «за рулём», а в центре данных, а склад становится не просто местом хранения, а управляемым алгоритмами узлом. Следующий шаг — интеграция таких решений в магистральные маршруты.