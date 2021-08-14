Disney+ обошел все остальные стриминговые сервисы по числу новых подписчиков

Все крупные стриминговые сервисы отчитались о своих успехах по итогам последнего квартала. Лидером по числу новых подписчиков оказалось детище развлекательной империи Disney – Disney+.
Disney+ в предыдущем квартале обошел Netflix и оказался самым быстрорастущим стриминговым сервисом в мире. За последние четыре месяца подписку Disney+ приобрели 12,4 млн человек, у конкурентов эти показатели гораздо скромнее, сообщает CNBC.
«Глобально Disney+ все еще отстает от Netflix [лидер по числу платных подписчиков] на 90 млн подписчиков. Но, учитывая нынешние числа, к концу этого года он может обойти Netflix на 20 млн», – рассказал изданию аналитик Марк Жгутович из компании Rosenblatt Equity Research.
Вот как выглядят результаты работы всех крупных стриминговых сервисов за прошедший квартал:
- Netflix
Все еще лидирует по числу платных подписчиков – их у сервиса 209 млн по всему миру. Вот только общий рост за квартал составил 1 млн.
- Disney+
Общее число подписчиков: 116 млн
Новых подписчиков: 12,4 млн
- Amazon Prime Video
Общее число подписчиков: примерно 175 млн. О числе новых подписчиков компания не сообщила.
- Apple
Компания не обновила данные о подписчиках по итогам квартала.
- NBCUniversal's Peacock (официально недоступен в России)
Общее число подписчиков: 54 млн
Новых подписчиков: 12 млн
- WarnerMedia's HBO и HBO Max (официально недоступны в России)
Общее число подписчиков: 67,5 млн и 47 млн
Новых подписчиков: 3,6 млн и 2,8 млн
- Viacom CBS
Общее число подписчиков: 42 млн (54 млн у Pluto TV, официально недоступного в России)
Новых подписчиков: 6,5 млн (2 млн у Pluto TV)
- Discovery
Общее число подписчиков: 18 млн
Новых подписчиков: 3 млн
- Starz
Общее число подписчиков: 28,9 млн
Новых подписчиков: нет. Во втором квартале 2021 года сервис потерял 600 тыс. подписчиков.
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Фото: Unsplash
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