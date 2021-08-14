Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Disney+ обошел все остальные стриминговые сервисы по числу новых подписчиков

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Все крупные стриминговые сервисы отчитались о своих успехах по итогам последнего квартала. Лидером по числу новых подписчиков оказалось детище развлекательной империи Disney – Disney+.

Disney+ обошел все остальные стриминговые сервисы по числу новых подписчиков

Disney+ в предыдущем квартале обошел Netflix и оказался самым быстрорастущим стриминговым сервисом в мире. За последние четыре месяца подписку Disney+ приобрели 12,4 млн человек, у конкурентов эти показатели гораздо скромнее, сообщает CNBC.

«Глобально Disney+ все еще отстает от Netflix [лидер по числу платных подписчиков] на 90 млн подписчиков. Но, учитывая нынешние числа, к концу этого года он может обойти Netflix на 20 млн», – рассказал изданию аналитик Марк Жгутович из компании Rosenblatt Equity Research.

Вот как выглядят результаты работы всех крупных стриминговых сервисов за прошедший квартал:

  • Netflix

Все еще лидирует по числу платных подписчиков – их у сервиса 209 млн по всему миру. Вот только общий рост за квартал составил 1 млн.

  • Disney+

Общее число подписчиков: 116 млн

Новых подписчиков: 12,4 млн

  • Amazon Prime Video

Общее число подписчиков: примерно 175 млн. О числе новых подписчиков компания не сообщила.

  • Apple

Компания не обновила данные о подписчиках по итогам квартала. 

  • NBCUniversal's Peacock (официально недоступен в России)

Общее число подписчиков: 54 млн

Новых подписчиков: 12 млн

  • WarnerMedia's HBO и HBO Max (официально недоступны в России)

Общее число подписчиков: 67,5 млн и 47 млн

Новых подписчиков: 3,6 млн и 2,8 млн

  • Viacom CBS

Общее число подписчиков: 42 млн (54 млн у Pluto TV, официально недоступного в России)

Новых подписчиков: 6,5 млн (2 млн у Pluto TV)

  • Discovery

Общее число подписчиков: 18 млн

Новых подписчиков: 3 млн

  • Starz

Общее число подписчиков: 28,9 млн

Новых подписчиков: нет. Во втором квартале 2021 года сервис потерял 600 тыс. подписчиков.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Airbnb изменит условия обслуживания в части реакции на иски о домогательствах
  2. 2 Reddit запустил видеоленту в стиле TikTok для iOS
  3. 3 Facebook добавила сквозное шифрование в Messenger для голосовых и видеозвонков
  4. 4 Акции космической компании бывшего владельца «Техносилы» упали после ее выхода на биржу
  5. 5 Властям предложили ввести налоговый вычет за оплату фитнеса для сотрудников

ВОЗМОЖНОСТИ

15 августа 2021

Акселератор «Б8»

15 августа 2021

Media Gatе

17 августа 2021

Акселератор Коммуникаций

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма