До 10 млн ₽ — без финансовых документов: Яндекс Пэй выходит на рынок кредитования малого и среднего бизнеса
Яндекс Пэй начнёт выдавать онлайн-кредиты бизнесу
Яндекс Пэй запускает кредиты для малого и среднего бизнеса — и делает ставку на скорость. Сумму до 10 млн рублей можно получить без документов и всего в течение часа. Так сервис пытается претендовать на долю в рынке МСП-кредитования, которую до этого удерживали банки и маркетплейсы.
Кредит — без офиса и справок
Теперь бизнес может подать заявку на кредит прямо в интерфейсе Яндекс Пэй для бизнеса — без открытия расчётного счёта, личных визитов и звонков. Достаточно зарегистрироваться в кабинете и указать желаемую сумму.
Как сообщает пресс–служба сервиса, сумму до 10 млн рублей можно получить без предоставления финансовых документов. Алгоритмы самостоятельно оценят лимит, и если всё в порядке, компания получит решение в течение часа. Выдача происходит также онлайн. Если же бизнес запрашивает большую сумму или хочет более выгодные условия — доступен индивидуальный формат рассмотрения.
Не только для «старших»
Главное отличие от банков — кредиты Яндекс Пэй ориентированы не только на «старших» — крупные ИП и ООО с большим оборотом. Потенциально сервис открыт и для тех, кто открыл бизнес пару месяцев назад, ещё не успел нанять бухгалтера и создать кредитную историю.
Это полностью ломает классическую модель скоринга: Яндекс использует свою же экосистему как источник данных — рекламную активность, логистику, частоту заказов. Для алгоритма важно поведение бизнеса, а не только его бухгалтерия. В результате даже микропредприятие может получить доступ к финансированию.
Экосистема — гарантия надёжности клиента
Ключевое отличие модели Яндекс Пэй — в источнике данных. Вместо традиционного кредитного скоринга (налоги, балансы, госотчётность), Яндекс использует то, что у него уже есть: данные из Яндекс Директа, Маркета, Услуг, Доставки. История заказов, динамика рекламных кампаний, чек по транзакциям — всё это уже собрано и становится вашей кредитной историей.
Ранее кредитование было доступно только продавцам на Яндекс Маркете и дистрибьюторам на Авто.ру. Теперь сервис доступен для всего малого бизнеса.
Запрос на кредитование — есть
В пресс-службе Wildberries подтверждают: запрос на кредитование у МСП — огромен, но доступ к деньгам по-прежнему остаётся барьером.
«По данным RWB исследования, 61% селлеров испытывают потребность в кредитах для развития бизнеса, но сталкиваются с неподходящими условиями на рынке», — сообщили в пресс-службе Wildberries.
WB Банк сегодня также предлагает кредиты и компаниям вне маркетплейса, но основной фокус — по-прежнему на селлерах. Как сообщают в пресс-службе, 85% клиентов банка — это МСП, и с начала года кредитный портфель вырос в 8 раз.
Контекст
По данным ЦБ, доля малого бизнеса в ВВП России — около 22%. Доля МСП в кредитном портфеле банков составляет всего 8–10%. Главная причина — в сложности процессов: банки часто не умеют быстро, массово и гибко работать с малым бизнесом.
У финтеха, маркетплейсов и экосистем есть преимущество: поведенческий скоринг и кросс-сервисы, уже встроенные бизнесы. Они позволяют сократить путь от заявки до выдачи до пары часов. Выходит, в 2025-м кредит постепенно становится частью клиентского сервиса, а не банковским продуктом.
