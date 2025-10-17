Ozon, «Пятёрочка» и Деливери — самые эффективные компании

Российский рынок электронной коммерции выходит на новый уровень. По данным Easy Commerce, к концу 2025 года общий объём e-commerce превысит 14,7 трлн ₽ — на 30 % больше, чем в 2024-м. Категория товаров повседневного спроса (FMCG) прибавит ещё больше: плюс 41 % — до 1,7 трлн ₽. Рост рынка обеспечивают экосистемы с объединёнными медиа- и аналитическими инструментами и внедрение ИИ

Растет не только рынок, но и конкуренция

Несмотря на рост объёмов продаж и развитие технологий, индустрия e-commerce сталкивается с рядом барьеров. Среди них — высокая конкуренция за рекламные форматы, дефицит прозрачных данных и новый налог в размере 3% на рекламные расходы, который уже стал ощутимым для большинства игроков.

Тем не менее рынок становится более зрелым и технологичным. Как отмечают эксперты Easy Commerce, ритейлеры уходят от «слепых» закупок трафика и всё чаще выстраивают стратегические кампании с точным расчётом окупаемости инвестиций.

Лидеры рынка: от Ozon до Деливери

Всего в исследовании оценивались направления, отражающие ключевые возможности e-com площадок: таргетинг, аналитика, партнёрства, спецпроекты, медиаформаты, инструменты продвижения, интеграция с офлайн-каналами, технологическая гибкость, работа с данными, коммерческая эффективность и операционные процессы.

Ozon третий год подряд удерживает лидерство в 7 из 11 категорий — включая таргетинг, аналитику и партнёрства. Платформа развивает продвинутые инструменты click out (при клике на баннер пользователь на сайт бренда) и brand lift-метрики, позволяющие измерять влияние рекламной кампаний на офлайн-продажи.

Среди онлайн-ритейлеров первое место заняла «Пятёрочка». Её сильные стороны — развитая аналитика, дашборды, точный таргетинг по географии и брендам, а также возможности для стратегического сотрудничества с ТВ и DOOH.

Сервис быстрой доставки Деливери стал лидером в категориях «Таргетинг» и «Спецпроекты». Платформа активно использует кастомные игровые механики и персонализацию, усиливая вовлечение пользователей.

Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries — про охват, «Пятёрочка» и «Самокат» — про продажи

Рейтинг отдельно оценивает метрики охвата и конверсии. В бренд-компаниях и задачах на повышение узнаваемости наиболее сильные позиции демонстрируют Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries — они обеспечивают широкий охват и качественный контакт с аудиторией.

В стимулировании продаж и удержании лояльных покупателей наилучшие результаты показывают «Пятёрочка», «Самокат» и «Яндекс Лавка» — площадки с высоким показателем ROAS (показатель окупаемости рекламной кампании) и стабильной аудиторией.

Контекст

Рост e-commerce FMCG отражает трансформацию всего потребительского рынка.

Эксперты Easy Commerce отмечают, что в 2025 году e-commerce в FMCG-сегменте станет более стратегическим: компании будут выстраивать гибкие модели продвижения, сочетая крупные платформы с нишевыми игроками и переходя от слепых закупок трафика к продуманным стратегиям, где каждое вложение оценивается по результатам.

Успех в 2025 году определяют не размеры медиабюджета, а скорость адаптации, качество аналитики и точность таргетинга.