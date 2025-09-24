Долги стали главной причиной ссор россиян из-за денег

Финансовые ссоры в российских семьях становятся всё более частым явлением. По данным опроса «Выберу.ру», почти 30% респондентов признались, что конфликтуют из-за денег как минимум раз в месяц. Для сравнения: в 2024 году этот показатель был на уровне 22%. Кроме того, такие споры реже заканчиваются быстро: доля затяжных конфликтов за год выросла почти вдвое.

Конфликты становятся системными

В 2025 году 29% россиян сообщили, что финансовые разногласия в семье происходят на постоянной основе. Параллельно снизилась доля тех, кто сталкивается с подобными проблемами редко — раз в год или реже. Россияне, похоже, всё чаще ругаются системно, а не по случайным поводам.

Топ-3 причин: долги друзьям, кредиты и чрезмерные траты

На первом месте по частоте — долги, которые не возвращают друзья или знакомые: о таких ситуациях рассказали 18% участников опроса. Далее идут споры о том, кто и сколько должен платить за ипотеку, кредиты и коммунальные счета — 16%. Третья причина — чрезмерные траты одного из партнёров (11%). Всё заметнее и конфликты между поколениями: 9% респондентов признались, что ругались с детьми или родителями по поводу денег.

На быстрое примирение можно не рассчитывать

Характер разногласий за год серьёзно изменился. В 2024 году две трети респондентов утверждали, что могли уладить финансовый спор в течение суток. В 2025-м таких историй осталось только 45%. При этом количество конфликтов, которые продолжаются неделями, выросло с 6% до 10%.

Наиболее конфликтными оказались мегаполисы

Крупные города оказались самыми «горячими точками». Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск лидируют по числу семей, где финансовые споры происходят минимум раз в месяц — более 30%. А вот в регионах Северного Кавказа подобные ссоры фиксируются реже всего: лишь 6% опрошенных признались, что ругаются на этой почве.

Причиной раздора становятся небольшие суммы

Почти 40% всех ссор приходятся на диапазон от 5 000 до 15 000 рублей. Ещё четверть участников признались, что ругались из-за менее значительных сумм — до 5 000 рублей. Более крупные деньги — свыше 50 000 — становятся причиной лишь 16% конфликтов.

Гендерные различия в конфликтах

Женщины в возрасте от 31 до 45 лет чаще других вовлекаются в финансовые споры. Мужчины же в основном конфликтуют из-за кредитных обязательств. Для женщин более характерны разногласия по поводу повседневных расходов и финансовой поддержки родителей или детей.

Возможные причины

За последние годы инфляция заметно подточила покупательскую способность населения: привычная корзина продуктов и базовые услуги стоят дороже, чем раньше. На фоне стагнирующих зарплат и сокращения реальных доходов семьи вынуждены экономить и чаще обсуждать каждую трату.

В то же время рост числа конфликтов нельзя сводить только к инфляции или падению доходов. Это также может быть связано со структурными изменениями в модели управления деньгами в семьях и социальных ожиданиях. Кроме того, люди всё чаще занимают деньги друг у друга, однако уровень доверия в таких отношениях не соответствует масштабу сделок.