Ипотека в 2025-м: рекордный показатель за год — в октябре

В октябре 2025 года доля ипотечных сделок на рынке новостроек «старой» Москвы достигла 60% — максимума за 15 месяцев, следует из данных «Метриум». Рост ипотечного спроса фиксируется во всех сегментах рынка — от массового до премиального. Число сделок без ипотеки растёт заметно медленнее.

В массовом сегменте доля ипотеки выросла до 77%

По подсчётам «Метриум», в октябре зарегистрировано свыше 5,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), из которых 60% — ипотечные. Это лучший результат с июля 2024 года, когда показатель составлял 62%.

Наиболее высокая доля ипотечных сделок сохраняется в массовом сегменте — 77%. Это рекордный показатель за год. В октябре заключено более 1,8 тыс. ипотечных соглашений — на 30% больше, чем годом ранее.

Ипотека занимает 51% сделок в бизнес-классе

В бизнес-классе доля ипотечных ДДУ достигла 51% — более половины рынка. Последний раз выше показатель был в июле 2024 года (61%).

В абсолютных значениях застройщики заключили почти 1,3 тыс. ипотечных сделок — на 63% больше, чем годом ранее. Договоров без кредита — более 1,1 тыс., но рост заёмного спроса оказался значительно выше.

По словам Ларисы Швецовой, генерального директора агентства по недвижимости «Ривер Парк», на активность покупателей влияет предложение индивидуальных условий кредитования — от сниженных ставок на первые месяцы до возможности рефинансирования после улучшения рыночных условий.

Ипотека в премиальном жилье увеличилась до 31%

В премиальном сегменте доля ипотечных сделок составила 31% против 25% годом ранее. В элитном сегменте ипотека занимает всего 2% сделок — однако в 2024 году таких покупок не было вовсе.

Коммерческий директор строительной компании Regions Development Лилия Арцибашева отмечает, что покупатели премиального жилья стремятся оформить кредиты до ужесточения условий семейной ипотеки, которое вступит в силу с 1 февраля 2026 года.

Снижение ключевой ставки поддерживает интерес покупателей

Управляющий директор агентства по недвижимости «Метриум» Руслан Сырцов считает, что смягчение денежно-кредитной политики приведёт к дальнейшему росту ипотечного кредитования. Он отметил, что доля сделок с ипотекой будет увеличиваться, хотя вряд ли достигнет пиковых значений льготных программ 2021–2022 годов (75–80%).

По его словам, сокращение депозитных ставок будет способствовать перетоку средств состоятельных клиентов на рынок недвижимости — в первую очередь в сегмент бизнес-класса и выше.

