Владельцев беспилотников обяжут получать специальные права — законопроект

Власти Татарстана подготовили проект федерального закона «Об инновационных транспортных средствах», который будет регулировать движение беспилотных автомобилей по дорогам общего пользования. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В документе указано, что владельцы беспилотников должны будут иметь специальные права на управление автономными автомобилями.

Беспилотники нужно будет страховать на случай ДТП, «неправомерного доступа» и «неправомерного воздействия». Все чрезвычайные ситуации с участием беспилотников будут расследовать по особым правилам.

Документ предполагает, что в ходе поездки нужно будет обязательно регистрировать все параметры работы автомобиля, в том числе поступающие от «органов технического зрения и со стороны водителя, оператора и третьих лиц».

Кроме того, под беспилотники нужно будет адаптировать дорожное полотно, разметку, знаки и парковочные места.

Документ уже поддержал комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству парламента Татарстана, вскоре его планируют внести в Госдуму. Авторы законопроекта ожидают, что он вступит в силу в 2024 году.

Сейчас в России беспилотные автомобили могут ездить только в специально отведенных пилотных зонах в Москве и Татарстане. В этих регионах с 2018 года действует эксперимент, цель которого — протестировать беспилотники и разработать регулирующее их законодательство.

Разрешение на участие в эксперименте есть у 96 беспилотников «Яндекса» и одиного автомобиля Московского автодорожного института. Эксперимент закончится в марте 2022 года.

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