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Владельцев беспилотников обяжут получать специальные права — законопроект

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Власти Татарстана подготовили проект федерального закона «Об инновационных транспортных средствах», который будет регулировать движение беспилотных автомобилей по дорогам общего пользования. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Владельцев беспилотников обяжут получать специальные права — законопроект

В документе указано, что владельцы беспилотников должны будут иметь специальные права на управление автономными автомобилями.

Беспилотники нужно будет страховать на случай ДТП, «неправомерного доступа» и «неправомерного воздействия». Все чрезвычайные ситуации с участием беспилотников будут  расследовать по особым правилам. 

Документ предполагает, что в ходе поездки нужно будет обязательно регистрировать все параметры работы автомобиля, в том числе поступающие от «органов технического зрения и со стороны водителя, оператора и третьих лиц». 

Кроме того, под беспилотники нужно будет адаптировать дорожное полотно, разметку, знаки и парковочные места.

Документ уже поддержал комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству парламента Татарстана, вскоре его планируют внести в Госдуму. Авторы законопроекта ожидают, что он вступит в силу в 2024 году.

Сейчас в России беспилотные автомобили могут ездить только в специально отведенных пилотных зонах в Москве и Татарстане. В этих регионах с 2018 года действует эксперимент, цель которого — протестировать беспилотники и разработать регулирующее их законодательство.

Разрешение на участие в эксперименте есть у 96 беспилотников «Яндекса» и одиного автомобиля Московского автодорожного института. Эксперимент закончится в марте 2022 года.

Фото: metamorworks / Shutterstock

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16 февраля 2020

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21 февраля 2020

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