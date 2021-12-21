Совладельцы российского производителя дронов-разведчиков создали винодельческую компанию

Совладельцы петербургского производителя разведывательных беспилотников «Специальный технологический центр» (СТЦ) запустили свой винодельческий проект в Краснодарском крае. СТЦ поставляет дроны Росгвардии и Минобороны, а также находится в санкционном списке Минфина США за «вредоносную деятельностью» в киберсреде.

Совладельцы СТЦ заложат виноградник в станице Раевская в Краснодарском крае в 2023 году, сообщил РБК. Развитием будущей винодельни «Мариваль» занимается экс-исполнительный директор винного хозяйства «Скалистый берег» Леонид Фадеев.

Закладка виноградника на участке 50 га в станице Раевская будет идти поэтапно. Весной 2023 года начнется высадка саженцев на первых 20 га, затем она продолжится в 2026 и 2028 годах. Саженцы «Мариваль» покупает во французском семейном питомнике Pépinières Viticoles Salettes. Первый урожай «Мариваль» планирует получить в 2025 году.

«Мариваль» — аббревиатура от Mascaga River Valley (Ма — Mascaga, Ри — River, Валь — Valley). Участок для винного проекта находится в долине реки Маскага. Компания уже подала заявки на регистрацию товарных знаков с алкогольной классификацией Marival Winery и «Долина реки Маскага».

Винодельня планирует выращивать 15 сортов винограда, в том числе каберне совиньон, каберне фран, марселан, сира, шардоне, пино нуар для игристого вина. Предполагается, что из них будут созданы специальные купажи. В целом компания планирует производить 13 наименований вин.

Основную часть продукции планируют продавать в среднем ценовом сегменте — до 1 тыс. рублей. Ожидается, что объем производства будущей винодельни составит 300 тыс. бутылок в год.

Юрлицо винодельни «Мариваль» — ООО «Раевская лоза» — зарегистрировано в июле 2021 года. Ее учредителями являются шесть физлиц: у Эдуарда Ханова и Натальи Царик по 30%, у Вячеслава Шишкова — 15%, у Романа Иванова и Александра Соломатина — по 10%, у гендиректора Николая Кайкы — 5%.

Ханова, Шишкова и Иванова владеют долями в ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ). Наталья Царик до июня 2017 года также была его совладелицей (с 2018 года среди совладельцев компании также значится Олег Царик с долей 14%).

Разработчик радиооборудования и беспилотников «Специальный технологический центр» основан в 2001 году. Компания поставляет оборудование Росгвардии, МЧС и Минобороны. Только в 2021 году, по данным СПАРК, она заключила десять госконтрактов на общую сумму 319,2 млн рублей. Крупнейший из них (110 млн рублей) — с Росгвардией на поставку многофункционального комплекса с БЛА «Орлан-10».

С 2016 года СТЦ находится в санкционном списке Минфина США как организация, занимающаяся «вредоносной деятельностью» в киберсреде. В 2019 году канадское представительство специализирующейся на кибербезопасности компании Lookout связало СТЦ с разработкой шпионского программного обеспечения для Android.

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