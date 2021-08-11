В Москве появятся датчики для мусорных контейнеров с контролем температуры

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» предприятие «Микрон» разработал интеллектуальное устройство для контроля за состоянием мусорных контейнеров. Оно позволит отслеживать уровень наполнения контейнера, а также определять факт возгорания мусора, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Технополис Москва».
Руководитель направления перспективных проектов компании Михаил Годенко сообщил, что оперативный доступ к информации, который обеспечивает устройство, позволит своевременно реагировать на возникновение различных внештатных ситуаций.
Устройство работает на сетях связи Nb-IoT (Cat NB1) и GSM (GPRS), а также имеет встроенный Bluetooth Low Energy (BLE) для передачи информации при помощи мобильного приложения.
Датчик имеет сферическую форму, размеры 130x130x70 мм и может работать автономно в течение трех лет от встроенной батареи емкостью 14 ампер в час.
«Прибор оснащен встроенными антеннами, двумя ультразвуковыми сенсорами расстояния для определения уровня заполненности контейнера, датчиком температуры, а также акселерометром для определения переворота, фиксирующего факт опустошения контейнера», — отметил менеджер по разработке перспективных продуктов компании «Микрон» Алексей Долгих.
Компания «Микрон», основанная в 1964 году в Зеленограде, входит в группу «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» и АФК «Система». «Микрон» производит более 700 типономиналов продукции для различных отраслей цифровой экономики.
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