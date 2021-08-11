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В Москве появятся датчики для мусорных контейнеров с контролем температуры

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» предприятие «Микрон» разработал интеллектуальное устройство для контроля за состоянием мусорных контейнеров. Оно позволит отслеживать уровень наполнения контейнера, а также определять факт возгорания мусора, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Технополис Москва».

В Москве появятся датчики для мусорных контейнеров с контролем температуры

Руководитель направления перспективных проектов компании Михаил Годенко сообщил, что оперативный доступ к информации, который обеспечивает устройство, позволит своевременно реагировать на возникновение различных внештатных ситуаций.

Устройство работает на сетях связи Nb-IoT (Cat NB1) и GSM (GPRS), а также имеет встроенный Bluetooth Low Energy (BLE) для передачи информации при помощи мобильного приложения.

Датчик имеет сферическую форму, размеры 130x130x70 мм и может работать автономно в течение трех лет от встроенной батареи емкостью 14 ампер в час.

«Прибор оснащен встроенными антеннами, двумя ультразвуковыми сенсорами расстояния для определения уровня заполненности контейнера, датчиком температуры, а также акселерометром для определения переворота, фиксирующего факт опустошения контейнера», — отметил менеджер по разработке перспективных продуктов компании «Микрон» Алексей Долгих.

Компания «Микрон», основанная в 1964 году в Зеленограде, входит в группу «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» и АФК «Система». «Микрон» производит более 700 типономиналов продукции для различных отраслей цифровой экономики.

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Фото: Pexels

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