Huawei представила первые в мире беспроводные наушники с термометром

Китайская компания Huawei представила первые на рынке беспроводные наушники с термометром и пульсометром. Данные о частоте сердечного ритма человека передаются в приложение, которое уведомит пользователя при его аномальном показателе.

О выпуске первых в мире беспроводных наушников-вкладышей с встроенными термометром и пульсометром пишет Huawei Central.

FreeBuds Pro 2+ оснащены первой в отрасли трехмерной многосенсорной архитектурой с интеллектуальным алгоритмом измерения температуры. Частота сердцебиения измеряется двухрежимным датчиком пульсометра.

Данные о жизненных показателях носителя наушников передаются в приложение, которое вышлет пользователю уведомление в случае, если эти показатели окажутся аномальными.

Наушники имеют функцию активного шумоподавления, могут воспроизводить пространственный звук в высоком качестве и поддерживают кодеки L2HC и LDACTM.

Пока FreeBuds Pro 2+ выпускаются только для китайского рынка. В пересчете на российскую валюту гаджет стоит 17 тысяч рублей (1499 китайских юаней).

Фото на обложке: Punto NJ / Shutterstock