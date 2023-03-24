Huawei представила первые в мире беспроводные наушники с термометром

Китайская компания Huawei представила первые на рынке беспроводные наушники с термометром и пульсометром. Данные о частоте сердечного ритма человека передаются в приложение, которое уведомит пользователя при его аномальном показателе.
О выпуске первых в мире беспроводных наушников-вкладышей с встроенными термометром и пульсометром пишет Huawei Central.
FreeBuds Pro 2+ оснащены первой в отрасли трехмерной многосенсорной архитектурой с интеллектуальным алгоритмом измерения температуры. Частота сердцебиения измеряется двухрежимным датчиком пульсометра.
Данные о жизненных показателях носителя наушников передаются в приложение, которое вышлет пользователю уведомление в случае, если эти показатели окажутся аномальными.
Наушники имеют функцию активного шумоподавления, могут воспроизводить пространственный звук в высоком качестве и поддерживают кодеки L2HC и LDACTM.
Пока FreeBuds Pro 2+ выпускаются только для китайского рынка. В пересчете на российскую валюту гаджет стоит 17 тысяч рублей (1499 китайских юаней).
Фото на обложке: Punto NJ /
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