Lamoda изменила правила и комиссию для продавцов товаров

Lamoda внесла изменения в оферту для продавцов, работающих по схемам FBO (когда товар хранится на складе площадки) и FBS (когда продавец хранит и отправляет сам). Обновления направлены на повышение прозрачности и упрощение взаимодействия с партнёрами. Компания также ввела новые комиссии и специальные условия для дизайнерских брендов, выручка которых за десять месяцев 2025 года выросла на 59%.

Lamoda вводит новые правила, чтобы снизить нагрузку на партнёров

Главное изменение — единая комиссия 37% для всех продавцов, работающих по модели FBO. В ставку включены услуги по сопровождению партнёра, клиентскому сервису, логистике, возвратам и онлайн-витрине.

Для продавцов по схеме FBS комиссия составит 19%. В пресс-службе Lamoda подчёркивают, что это решение делает систему более понятной и снижает административную нагрузку на партнёров.

Для дизайнерских брендов будут действовать специальные условия на Lamoda

Компания утвердила отдельные комиссии для раздела «Дизайнеры»: 17% для работающих по системе FBS и 35% — по FBO. Раздел запущен в 2022 году и помогает продвигать отечественные бренды. По данным Lamoda, за год количество дизайнеров в этом сегменте выросло на 46%, а их совокупная выручка увеличилась на 59%.

Директор департамента по управлению категорией товаров «Одежда» Вера Левина отметила, что понятные критерии и отдельные условия «позволяют брендам развиваться и находить новых покупателей на площадке».

Lamoda обновила условия хранения и возвратов

Теперь хранение товаров на Lamoda с оборачиваемостью до 360 дней стало бесплатным. Для возвратов введено новое правило: продавцы заранее бронируют удобную дату для того, чтобы забрать товар. Склад формирует отгрузку под выбранный слот, и партнёры заранее видят объём готовых к возврату позиций. Это поможет точнее планировать логистику и избегать простоев.

Контекст

Lamoda остаётся одним из крупнейших fashion-ритейлеров на рынке. Платформа объединяет онлайн-магазин, редакционный контент-раздел и розничные точки. В портфеле компании собственные бренды — Nume, Mademan, USET, Loom, Sonu и Lamoda Home.

Сейчас платформа последовательно обновляет условия для партнёров, делая сотрудничество более прозрачным и технологичным. Новые тарифы и льготы для дизайнерских брендов отражают курс компании на развитие локального fashion-сегмента и поддержку молодых производителей.

Фото: A.C. / Unsplash