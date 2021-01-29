Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«От шампуня до холодильника»: В Екатеринбурге запустили маркетплейс JMART

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

На маркетплейсе JMART представлены десятки брендов как отечественных, так и зарубежных производителей. Товары можно заказать онлайн с доставкой на следующий день.

«От шампуня до холодильника»: В Екатеринбурге запустили маркетплейс JMART

В Екатеринбурге появилась единая платформа для покупки продуктов, товаров для дома, электроники, игрушек — маркетплейс JMART. На площадке представлены как местные бренды, так и мировые производители, говорится в релизе ООО «Алманит РУС», поступившем в редакцию RB.ru.

Благодаря локальности маркетплейса, доставка покупок возможна на следующий день после заказа. Возможность вернуть товар доступна в течение 21 дня.

«Мы хотим, чтобы купить любые товары, от шампуня и печенья до компьютера и холодильника, было одинаково легко. Поэтому работаем над расширением ассортимента. А упор на человечность в развитии сервиса помогает нам сделать так, чтобы совершать покупки на нашем маркетплейсе и встречать курьеров было всегда приятно», — заявил генеральный директор JMART Юрий Мацейлик.

Фото: пресс-служба ООО «Алманит РУС»

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

29 января 2021

Дата-хакатон ОВД-Инфо и Мемы про машинное обучение

30 января 2021

Конкурс #выживуттолькоайтишники

31 января 2021

Конкурс по искусственному интеллекту для детей

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма