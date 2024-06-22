Эксперт «БКС Мир инвестиций»: Нефть марки Brent может «пробить» значение в $91 за баррель

Об этом в комментарии для RB.RU сообщила Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Она отметила, что на этой неделе нефть преодолела отметку в $85 и продолжила торговаться выше этой стоимости.
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«Поддержку «черному золоту» оказали данные о восстановлении спроса в Азии, а также прогноз Американской автомобильной ассоциации о росте спроса на топливо в июле. Подлили масла в огонь и заявления министра иностранных дел Израиля о «тотальной войне» с ливанской «Хезболлой», — говорит Рокотянская.
Она также напомнила, что недавно Управление энергетической информации США (EIA) рассказало про недельное снижение запасов сырой нефти в стране на 2,55 млн баррелей. Эта новость удивила рынок, подтолкнув ценник на нефть вверх. Запасы бензина снизились на 2,3 млн баррелей, объемы дистиллятов — на 1,73 млн баррелей.
Эксперт отмечает, что глобально на рынок нефти продолжают влиять сокращения добычи и экспорта, о которых сообщили члены ОПЕК+, а также восстановление экономики Китая.
«C точки зрения технического анализа возможно движение котировок к предыдущим пикам — $87,4 и $91 за баррель», — резюмировала Рокотянская.
Ранее мы писали о том, что эксперты сообщили о негативных трендах на нефтяном рынке в июне.
Фото на обложке: FOTOGRIN /
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