Об этом в комментарии для RB.RU сообщила Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Она отметила, что на этой неделе нефть преодолела отметку в $85 и продолжила торговаться выше этой стоимости.

Эксперт «БКС Мир инвестиций»: Нефть марки Brent может «пробить» значение в $91 за баррель

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