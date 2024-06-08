Эксперты спрогнозировали поведение рубля и стоимость нефти до 16 июня

Курс рубля держит баланс, нефтяной рынок останется дефицитным минимум несколько месяцев. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на финансовых аналитиков.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, на предстоящей неделе курс рубля сохранит свои устоявшиеся диапазоны в пределах 87-91 рубль за доллар и 95-99 за евро, курс юаня будет колебаться в пределах 12-12,5 рубля.

По его словам, факторы за укрепление и ослабление рубля остаются сбалансированными, это и дает стабильность курса на протяжении семи месяцев. За позитивную динамику отвечает обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, высокие нефтяные цены и профицит текущего счета платежного баланса РФ, а также временное снижение импорта из-за проблем с платежами с дружественными странами вследствие западных санкций, высокие рублевые процентные ставки.

Напомним, что 7 июня ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку и оставил ее на уровне 16%, однако, на ближайшем заседании 26 июля она может быть повышена на 1%. Такой, по мнению экспертов, она будет до конца года. Банки продолжают повышать ставки по депозитам до 16-18%, а это увеличивает привлекательность рублевых сбережений.

Что касается цен на нефть, то по мнению начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, стоимость «черного золота» снижалась после июньской встречи ОПЕК+, на которой страны-участницы договорились о плавном выходе из добровольных ограничений на добычу с октября 2024 года по сентябрь 2025 года.

«Сам факт постепенного увеличения предложения на рынке в условиях сдержанного роста спроса является негативным для перспектив нефтяного рынка», - отмечает эксперт.

Однако, как он считает, предполагаемое смягчение денежно-кредитной политики основных Центробанков мира может привести к усилению экономической активности в ряде ключевых стран, а вместе с этим и к повышению спроса на энергоносители.

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