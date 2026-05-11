Эксперты рассказали, как «вкатиться» в ИТ в 2026 году: новичкам потребуется знание бизнес-процессов и работа с ИИ

Российские ИТ-компании всё реже нанимают специалистов без опыта, рассказали эксперты Russian Business. На фоне высокой конкуренции число откликов на вакансии в марте–апреле 2026 года выросло на 7% год к году, а количество новых резюме — сразу на 132%, следует из данных Авито Работы. При этом эксперты советуют начинающим специалистам осваивать ИИ-инструменты — это может ускорить старт карьеры в ИТ.

Доля junior-вакансий в в IT упала до 10%

Начиная примерно с 2022–2023 годов, рынок junior-позиций стал заметно сложнее: конкуренция выросла, а требования компаний к начинающим специалистам стали выше, сообщает Татьяна Юсупова, СEO HR-агентства Sayhire. Несмотря на большое количество кандидатов, бизнес остро ощущает дефицит сильных специалистов. Причина — в нехватке компетенций у соискателей, считает Екатерина Петрова, операционный директор международного коммуникационного агентства ЛАМПА.

«На рынок вышло большое количество людей с базовым и средним уровнем подготовки, а настоящие профессионалы, которые решают сложные задачи и готовы брать ответственность либо остаются на своих местах, либо уходят за несколько дней. Проблема компаний в том, что реальный уровень кандидатов не соответствует требованиям, а не в отсутствии людей как таковых», — поделилась Екатерина Петрова, операционный директор международного коммуникационного агентства ЛАМПА.

В 2026 году джуны будут продолжать испытывать трудности с поиском работы — старт в ИТ перестал быть лёгким. Сейчас вакансии для сотрудников без опыта занимают только 10–11% ИТ-рынка — это в три раза меньше, чем в других сферах, поделился Алексей Карпунин, партнёр 5Д Консалтинг.

«”Печенек” и лёгкого старта с зарплатой в 120 тысяч после трёхмесячных курсов больше нет», — сообщил Алексей Карпунин, партнер 5Д Консалтинг.

Обычно работа для джунов предполагает относительно несложные задачи. Из-за экономически сложной ситуации в мире, а также развития ИИ компании стремятся сократить издержки, внедряя автоматизацию на всех уровнях.

В частности, нейросети могут:

автоматизировать юридические, аналитические и операционные задачи,

быстрее писать документацию, тестировать код, генерировать шаблоны,

искать кандидатов, проводить технические собеседования.

Однако все эти функции искусственного интеллекта, сообщает Марина Максимова, руководитель направления по работе с молодежью в Яндексе, на самом деле не вытеснят джунов с рынка труда.

«ИИ не заменяет напрямую сами позиции, но меняет то, как теперь выглядит работа начинающих специалистов. <...> ИИ — это способ повысить продуктивность. Высвобождаемое время позволяет быстрее приступать к новым идеям и задачам, которых всегда достаточно в растущей экосистеме с почти сотней разных сервисов», — сообщила Марина Максимова, руководитель направления по работе с молодежью в Яндексе.

Быстро стать айтишником после коротких курсов больше невозможно

Для соискателей в текущих условиях ключевым фактором становится не только опыт, но и способность быстро адаптироваться к изменениям рынка, сообщает Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса Авито Работы. При этом теперь почти невозможно быстро начать карьеру в ИТ после коротких курсов.

Конкуренция между соискателями усиливается, поэтому знать только язык программирования недостаточно. При поиске работника особую роль для работодателя начинают играть:

прикладные навыки (hard skills),

понимание бизнес-задач,

цифровые компетенции,

готовность к постоянному обучению.

Также эксперты, с которыми пообщался Russian Business, отмечают важность навыков работы с ИИ для соискателей, считает Татьяна Юсупова, СEO HR-агентства Sayhire. Так как требования к джунам стали выше, им необходимо изучать нейросети, чтобы тратить рабочее время на более сложные задачи.

«Если бы я начинала карьеру с нуля, я бы углубилась в ИИ. Это направление останется актуальным на ближайшие 5-10 лет», — поделилась Татьяна Юсупова, СEO HR-агентства Sayhire.

Внутри сферы ИТ есть более востребованные направления, где спрос на специалистов продолжает быть высоким. Среди самых востребованных, по мнению Алексея Карпунина, партнера 5Д Консалтинг:

кибербезопасность,

ИИ и машинное обучение,

системный анализ и архитектура,

специалисты по работе с нейросетями — промпт-инженеры.

ИТ-компании всё чаще обращаются к фрилансерам

Рынок труда в IT сейчас меняется не столько через прямое снижение зарплат специалистов, сколько через пересмотр модели найма. Так, бизнес стал гораздо чаще обращаться к фрилансерам, чтобы закрыть проектные задачи и разгрузить штатных сотрудников, сообщила Мария Агапова, HR-менеджер сервиса для автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff. Работа с самозанятыми позволяет получить нужную экспертизу в конкретный срок.

«Это особенно заметно там, где результат можно четко описать и измерить: разработка отдельных модулей, дизайн, тестирование, аналитика, контент, маркетинг, сопровождение запусков», — отметила Мария Агапова, HR-менеджер сервиса для автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff.

По данным эксперта, средний ежемесячный доход среди самозанятых составляет:

среди проектных менеджеров — 115 964 рубля,

маркетологов — 101 065 рублей,

дизайнеров — 76 743 рубля,

редакторов — 71 728 рублей.

Рынок движется не к отказу от IT-специалистов, а к более гибкой модели занятости, при которой фрилансеры и самозанятые закрывают проектные, сезонные и специализированные задачи.