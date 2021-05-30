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Rivian может запросить оценку в $70 миллиардов в ходе IPO

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Компания по производству электроавтомобилей Rivian Automotive Inc может нацелиться на оценку около $70 миллиардов в ходе IPO. Об этом сообщает Bloomberg News.

Rivian может запросить оценку в $70 миллиардов в ходе IPO

Rivian работает с консультантами, среди которых Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley, над первичным публичным размещением акций, сообщает издание. В феврале сообщалось, что компания может запросить оценку примерно в $50 миллиардов.

Rivian планирует выйти на биржу в сентябре 2021 года.

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Фото: Michael Vi / Shutterstock

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