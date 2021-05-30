Rivian может запросить оценку в $70 миллиардов в ходе IPO

Алена Шаповалова
Компания по производству электроавтомобилей Rivian Automotive Inc может нацелиться на оценку около $70 миллиардов в ходе IPO. Об этом сообщает Bloomberg News.
Rivian может запросить оценку в $70 миллиардов в ходе IPOАлена Шаповалова
Rivian работает с консультантами, среди которых Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley, над первичным публичным размещением акций, сообщает издание. В феврале сообщалось, что компания может запросить оценку примерно в $50 миллиардов.
Rivian планирует выйти на биржу в сентябре 2021 года.
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Фото: Michael Vi /
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