Emirates — всё ещё самая прибыльная авиакомпания в мире

Emirates Group отчиталась за первое полугодие 2025–2026 финансового года и обновила рекорд прибыли. Доход до налогообложения вырос на 17% по сравнению с 2024 годом — и превысил $3 млрд. Компания отметила: рост обеспечивает высокий спрос на международные перелёты и укрепление позиций на глобальном рынке авиации.

Чистая прибыль растёт — вместе с интересом к премиальным услугам

Emirates Group в четвёртый раз подряд показала рекордные результаты в сфере финансов. Согласно данным, собранным с апреля по сентябрь 2025 года, чистая прибыль компании достигла $2,9 млрд — это на 13% выше прошлогоднего уровня. Совокупная выручка увеличилась до $20,6 млрд.

Показатель EBITDA также вырос до $5,7 млрд — против $5,6 млрд в 2024 году. Подобные значения свидетельствуют о том, что компания сохраняет хорошую операционную эффективность. Это особенно актуально на фоне активного спроса на международные перелёты и обслуживание премиум-уровня.

Цель — достичь устойчивого роста, пока мировой рынок нестабилен

На 30 сентября 2025 года денежные активы Emirates Group составляли $15,2 млрд против $14,6 млрд полугодом ранее. Компания из собственных резервов профинансировала поставки новых самолётов, выполнение финансовых обязательств и выплаты дивидендов — $545 млн из $1,6 млрд, утверждённых по итогам 2024–2025 финансового года.

На сегодняшний день группа продолжает инвестировать в обновление флота, развитие технологий и улучшение клиентского сервиса. Руководство отмечает, что в условиях колебаний мирового рынка главная цель компании — обеспечение и сохранение устойчивого роста и эффективное управление капиталом. Именно постоянные инвестиции в персонал, технологии и сервис поддерживают развитие Дубая как глобального авиационного центра.

Обновление авиапарка — ещё один способ закрепить лидерство

За последние полгода авиакомпания Emirates пополнила парк пятью самолётами Airbus A350 и модернизировала 23 борта — в том числе A380 и Boeing 777. Работы проводились в рамках программы обновления флота. Она обойдётся компании в $5 млрд.

Обновления затронули не только техническую часть, но и уровень сервиса: теперь премиальный экономический класс доступен на рейсах в 61 направлении. Расширение маршрутной сети и увеличение числа рейсов потребовали дополнительных ресурсов — штат компании вырос на 3% и достиг 124 927 сотрудников.

Контекст

Emirates Group была основана в 1985 году и базируется в Дубае (ОАЭ). Сегодня она остаётся одной из крупнейших авиационных корпораций мира, объединяя более 60 тыс. сотрудников. По данным Forbes, компания занимает 38-е место в рейтинге «Лучшее обслуживание клиентов 2026» и входит в топ-300 работодателей мира.

Благодаря финансовой устойчивости, инновационному подходу и высокому качеству обслуживания Emirates Group сохраняет статус одного из самых узнаваемых брендов в мировой авиации.





Фото: John Keeble / Contributor / Getty Images