Глава Enel Франческо Стараче сообщил о планах компании уйти с российского рынка

Энергетическая компания Enel – крупнейшая в Италии и одна из крупнейших в Европе – намерена уйти с российского рынка. Enel поддерживала российские стартапы в сфере «новой» энергетики.

О планах Enel прекратить работу в России пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главы Enel Франческо Стараче. На официальном сайте Enel на момент публикации не было сообщения о намерении покинуть российский рынок.

«Мы видим рост в России в области возобновляемых источников энергии, но в нынешних обстоятельствах я думаю, что это невозможно. К сожалению, я думаю, мы должны свернуть свою деятельность», – отметил гендиректор Enel Франческо Стараче.

Enel является одной из крупнейший энергетических компаний в Европе и крупнейшей в Италии. Предприятие занимается разработкой и производством возобновляемой «новой» энергии.

Enel владеет долей в 56% в «Энел Россия». Эта компания управляет двумя ветряными электростанциями и тремя гидроэлектростанциями – Конаковской, Среднеуральской и Невинномысской – которые вырабатывают 5,7 ГВт электроэнергии.

Enel поддерживала российские стартапы в области возобновляемых источников энергии. Как самостоятельно, так и в партнерстве с Российской венчурной компанией, Enel проводила набор проектов для дальнейшего финансирования и помощи в выходе на новые рынки.

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