Финополис-2025: неотех, биометрия и шутки о Яндексе

Форум «Финополис-2025», который проходит в Сочи 8-10 октября, стал площадкой громких анонсов, подписаний и дискуссий. Главным визуальным символом первого дня форума стал шестиметровый «Вихрь неотеха» Альфа-Банка, воплотивший идею перехода от классической банковской модели к единой цифровой платформе. Внимание участников также привлек проект Т2 с биотерминалами, который масштабирует биометрическую идентификацию по всей стране. А вишенкой на торте стала шутка Германа Грефа о необходимости «разделить Яндекс между всеми».

Альфа-Банк показал «Вихрь неотеха»

На стенде Альфа-Банка появился шестиметровый арт-объект — «Вихрь неотеха», состоящий из шаров, символизирующих поток идей, технологий и сервисов. Концепция отражает стратегию банка: переход от традиционной модели к неотех-платформе, где все решения — от переводов до покупки билетов — объединены в одной экосистеме.

Как отметил старший вице-президент банка Тимур Зулкарнаев, люди больше не хотят просто «банк или маркетплейс» — им нужно единое пространство, где можно решать любые задачи «легко и бесшовно». На стенде посетители могли открыть карту, оформить продукты для себя или бизнеса и даже создать эксклюзивный дизайн карты с помощью оптоволоконного гравера.

Т2 внедряет биотерминалы в салонах по всей стране

Оператор мобильной связи Т2 представил биометрические терминалы, которые позволят иностранным гражданам идентифицироваться при покупке SIM-карты прямо в салоне связи. сеть уже развернута в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Туле, Екатеринбурге и Краснодаре.

До конца октября 300 салонов будут оснащены терминалами, а к первому кварталу 2026 года их станет 1000. Решение интегрировано с «Госуслугами» и Единой биометрической системой и реализовано при поддержке Ростелекома и Ovision.

Герман Греф пошутил о «разделении Яндекса»

Одним из самых обсуждаемых эпизодов форума стала шутка главы Сбербанка Германа Грефа, прозвучавшая во время пленарной сессии.

«Сколько можно терпеть монополизм “Яндекса”? Надо разделить их поисковую систему между всеми. Ну что это? Чем мы хуже “Яндекса”?», — заявил Герман Греф, реагируя на слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о недопустимости «одного выигравшего» в технологической гонке.

Герман Греф добавил, что если технологическая монополия не является естественной, то нужно «создавать условия, чтобы она распространялась и переставала быть монополией».

Технологии нового поколения и партнерства

ВТБ представил технологию оплаты по рисунку вен ладони, разработанную совместно с Центром биометрических технологий. Сканирование с помощью инфракрасных датчиков исключает возможность подделки, а данные будут храниться в Единой биометрической системе.

Национальная система платежных карт (НСПК) показала сервис подтверждения возраста при покупках — система не позволит совершить оплату, если покупателю нет 18 лет. По словам главы НСПК Дмитрия Дубынина, технология уже готова к пилотированию в торговых точках.

Криптовалюты, умные банкоматы и цифровизация банков

Глава СПБ Биржи Евгений Сердюков заявил журналистам в рамках форума, что ведёт переговоры с Банком России о запуске торгов криптовалютой. Платформа готова технически и «может стартовать в любой момент».

Ozon Банк представил банкомат нового поколения, способный выдавать дебетовые карты на месте. Функция появится частично в 2025 году, а полностью — в 2026-м.

Банк ДОМ.РФ представил сервис дистанционного открытия счетов через маркетплейс «Финуслуги», который позволит клиентам полностью пройти идентификацию онлайн без визита в офис.

Сделки и стратегические альянсы

Сразу несколько компаний объявили о партнёрствах и соглашениях:

Arenadata и Московский кредитный банк (МКБ) заключили стратегическое соглашение в области управления данными, основанное на отечественных решениях Arenadata DB и Arenadata QuickMarts.

и (МКБ) заключили стратегическое соглашение в области управления данными, основанное на отечественных решениях Arenadata DB и Arenadata QuickMarts. Яндекс 360 и ОТП Банк подписали договор о цифровом сотрудничестве: банк внедрит сервисы Яндекса, включая Почту, Телемост, Мессенджер и Диск, в собственную IT-инфраструктуру.

и подписали договор о цифровом сотрудничестве: банк внедрит сервисы Яндекса, включая Почту, Телемост, Мессенджер и Диск, в собственную IT-инфраструктуру. Сравни и Т2 объединили усилия для реализации совместных проектов на стыке финансового и коммуникационного секторов.

и объединили усилия для реализации совместных проектов на стыке финансового и коммуникационного секторов. Точка Банк и НСПК тестируют технологию CPQR — оплату через СБП с QR-кодом, который создаёт покупатель. Массовый запуск запланирован на 2026 год.

и тестируют технологию CPQR — оплату через СБП с QR-кодом, который создаёт покупатель. Массовый запуск запланирован на 2026 год. Билайн Big Data & AI и IVA Technologies подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в области развития инновационных корпоративных сервисов и цифровых решений на российском рынке.

Финополис-2025

Юбилейный десятый Форум инновационных финансовых технологий проходит с 8 по 10 октября 2025 года в Сочи, на федеральной территории «Сириус». Организатором выступает Банк России при участии ведущих компаний финансового и IT-сектора.

Главная тема форума — развитие современной финансовой экосистемы России. В центре обсуждения — цифровая идентичность, внедрение цифровых активов и экспериментальные правовые режимы, а также применение искусственного интеллекта, перспективы цифрового рубля и развитие бесконтактных технологий оплаты.

Фото: пресс-служба Альфа-банка