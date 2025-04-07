Сервис «Долями» узнал, какие у зумеров самые популярные категории товаров

«Самые активные покупатели — представители поколения Y. На них приходится больше половины всех покупок в категориях одежды, обуви и спортивных товаров и 46% в категориях аксессуаров и косметики. Иксы покупают обувь чаще, чем другие товары. У миллениалов самые популярные категории — товары для спорта, у зумеров — косметика», — отмечается в исследовании.

В категории фэшн представители всех трех поколений больше всего денег тратят на косметику — ее доля в тратах миллениалов составляет 41%, у иксов — 42%, а у зумеров — 49%, следует из отчета аналитиков. Одновременно с этим средний чек трат на косметику остается самым низким — 1593 рубля. При этом средний чек онлайн-покупок косметики существенно выше — 3083 рубля у зумеров, 4346 рублей у миллениалов, 4820 рублей у иксов.

Также зумеры чаще других поколений покупают одежду и аксессуары: представители этого поколения покупают новую одежду в среднем пять раз в год, аксессуары — три раза в год. Миллениалы, в свою очередь, чаще зумеров и иксов приобретают спортивную одежду — более трех раз в год. За покупками зумеры чаще, чем представители других поколений, ходят в офлайн-торговые сети. При этом косметику, одежду и спорттовары представители всех трех поколений чаще покупают онлайн.

Исследование базируется на обезличенных транзакциях клиентов «Т-Банка» и «Долями» за 2024 год и на результатах опроса совершеннолетних россиян из всех регионов страны.

В России 64% зумеров считают, что «чтобы быть счастливым, нужно иметь высокий уровень дохода», а 5% придерживаются противоположного мнения, полагая, что счастье не зависит от достатка. В ходе опроса 6% опрошенных зумеров также признались, что постоянно завидуют более богатым коллегам, друзьям, одногруппникам и блогерам.

В середине марта более 40% зумеров сообщили о столкновениях с токсичностью на работе. Чаще всего недобросовестное поведение коллег проявляется в виде сплетен (79%), отсутствия поддержки (59%), вредительства или подстав (34%) и чрезмерного давления (27%).

Фото на обложке: Jasen Wright / Shutterstock / FOTODOM