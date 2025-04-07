Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Хорошие истории на Авито
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Сервис «Долями» узнал, какие у зумеров самые популярные категории товаров

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Зумеры (14-26 лет) чаще всего тратят деньги на косметику, миллениалы (27-42 года) — на товары для спорта, поколение иксов (43-58 лет) — обувь, говорится в исследовании сервиса «Долями» (входит в экосистему «Т-Банка»). Об этом сообщает ТАСС.
Сервис «Долями» узнал, какие у зумеров самые популярные категории товаров
  1. Новости

«Самые активные покупатели — представители поколения Y. На них приходится больше половины всех покупок в категориях одежды, обуви и спортивных товаров и 46% в категориях аксессуаров и косметики. Иксы покупают обувь чаще, чем другие товары. У миллениалов самые популярные категории — товары для спорта, у зумеров — косметика», — отмечается в исследовании.

В категории фэшн представители всех трех поколений больше всего денег тратят на косметику — ее доля в тратах миллениалов составляет 41%, у иксов — 42%, а у зумеров — 49%, следует из отчета аналитиков. Одновременно с этим средний чек трат на косметику остается самым низким — 1593 рубля. При этом средний чек онлайн-покупок косметики существенно выше — 3083 рубля у зумеров, 4346 рублей у миллениалов, 4820 рублей у иксов.

Также зумеры чаще других поколений покупают одежду и аксессуары: представители этого поколения покупают новую одежду в среднем пять раз в год, аксессуары — три раза в год. Миллениалы, в свою очередь, чаще зумеров и иксов приобретают спортивную одежду — более трех раз в год. За покупками зумеры чаще, чем представители других поколений, ходят в офлайн-торговые сети. При этом косметику, одежду и спорттовары представители всех трех поколений чаще покупают онлайн.

Исследование базируется на обезличенных транзакциях клиентов «Т-Банка» и «Долями» за 2024 год и на результатах опроса совершеннолетних россиян из всех регионов страны.

  • В России 64% зумеров считают, что «чтобы быть счастливым, нужно иметь высокий уровень дохода», а 5% придерживаются противоположного мнения, полагая, что счастье не зависит от достатка. В ходе опроса 6% опрошенных зумеров также признались, что постоянно завидуют более богатым коллегам, друзьям, одногруппникам и блогерам.
  • В середине марта более 40% зумеров сообщили о столкновениях с токсичностью на работе. Чаще всего недобросовестное поведение коллег проявляется в виде сплетен (79%), отсутствия поддержки (59%), вредительства или подстав (34%) и чрезмерного давления (27%).

Фото на обложке: Jasen Wright / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

Материалы по теме