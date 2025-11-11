Геоаналитика — важный инструмент для бизнеса: МТС усилила направление и конкурирует с 2ГИС, Яндексом и Сбером
Идеи для бизнеса: МТС запустила сервис геоаналитики
МТС обновила геоаналитический сервис «Посещаемость 2.0», который помогает компаниям отслеживать движение посетителей, время их пребывания и даже средний чек. Новая версия позволяет бизнесу связывать трафик с выручкой. Пользователи платформы уже увеличили посещаемость локаций на 20%.
Всё на одной карте: трафик, чек, аудитория
«Посещаемость 2.0» создана на базе платформы «МТС Геоэффект». В сервисе появились тепловые карты, отражающие пиковые часы и зоны концентрации людей, а также блок финансовой аналитики — с данными о покупках и расходах клиентов.
Данные собираются на основе технологий геотрекинга, мобильной связи и партнёрских источников. Вся информация обезличена и не содержит информации о конкретных пользователях.
Руководитель центра продуктов «Геосервисы» МТС Алексей Роговцев отмечает, что новая версия помогает бизнесу перейти от «сухих цифр» к анализу поведения клиентов:
«Организатор видит не только количество людей, но и их характеристику — от потребительских привычек до концентрации и точек притяжения посетителей на территории», — отметил руководитель центра продуктов «Геосервисы» МТС Алексей Роговцев.
Сбер, Яндекс, Билайн и 2ГИС — конкуренты в геоаналитике
Рынок геоаналитики стремительно растёт. Крупные игроки рынка развивают собственные сервисы, позволяющие бизнесу принимать решения на основе геоданных.
СберАналитика помогает компаниям оценивать трафик, конкуренцию и инфраструктуру районов, а также подбирать локации с точностью до 98%.
Геоаналитика Яндекс Карт делает ставку на визуализацию данных — сервис показывает пешеходный и автомобильный трафик, запросы пользователей и активность компаний.
Сервис от Билайн использует агрегированные данные абонентов и позволяет оценивать портрет аудитории, её интересы и эффективность рекламы.
«2ГИС Про», запущенный в 2022 году, анализирует пешеходные и автомобильные потоки, инфраструктуру и активность пользователей, помогая бизнесу прогнозировать выручку и рассчитывать арендные ставки.
Бесплатный сервис от Правительства Москвы
Аналогичный по задачам, но бесплатный сервис MBM «Оценка потенциала локаций» создан для малого и среднего бизнеса столицы. В отличие от платных решений, MBM доступен всем пользователям без ограничений и позволяет анализировать пешеходные потоки, аудиторию, жилой фонд, уровень расходов и потенциал спроса в Москве.
Геоаналитика становится инструментом для стратегических решений
По оценке участников рынка, геоаналитика превратилась в ключевой элемент стратегии компаний. Сервисы, которые ещё несколько лет назад использовались для оценки трафика, теперь применяются в девелопменте, логистике, урбанистике и госуправлении.
По данным 2ГИС, бизнес всё чаще принимает решения на основе геоданных — анализирует плотность населения, трафик, уровень конкуренции и спрос в разных районах. В МТС подтверждают, что такой подход помогает компаниям увеличивать выручку и находить новые точки роста.
Компании используют геоаналитику, чтобы определять лучшие локации, оценивать потенциал спроса и корректировать рекламные кампании.
- 1 Будущее — за управляемым суперинтеллектом: Microsoft создаст ИИ, который будет служить человеку Microsoft создаст «суперинтеллект» — ИИ не заменит человека 11 ноября 2025, 15:45
- 2 Бизнес может сэкономить до $30 млн — с помощью автономных ИИ-агентов, которые выполняют до 50% задач разработчиков Что делают ИИ-агенты: как их применяют разработчики в 2025-м 07 ноября 2025, 19:01
- 3 Более 105 000 с начала 2025-го: число кибератак на бизнес в России выросло почти вдвое Кибератак в 2025-м в России стало на 46% больше 05 ноября 2025, 16:41
- 4 1,3 трлн ₽ через ИИ: банки переходят к новому стандарту кредитования — эксперты называют это новой нормой рынка СберБизнес одобрил сделки онлайн с помощью ИИ на 1,3 трлн ₽ 01 ноября 2025, 19:22