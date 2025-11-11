Идеи для бизнеса: МТС запустила сервис геоаналитики

МТС обновила геоаналитический сервис «Посещаемость 2.0», который помогает компаниям отслеживать движение посетителей, время их пребывания и даже средний чек. Новая версия позволяет бизнесу связывать трафик с выручкой. Пользователи платформы уже увеличили посещаемость локаций на 20%.

Всё на одной карте: трафик, чек, аудитория

«Посещаемость 2.0» создана на базе платформы «МТС Геоэффект». В сервисе появились тепловые карты, отражающие пиковые часы и зоны концентрации людей, а также блок финансовой аналитики — с данными о покупках и расходах клиентов.

Данные собираются на основе технологий геотрекинга, мобильной связи и партнёрских источников. Вся информация обезличена и не содержит информации о конкретных пользователях.

Руководитель центра продуктов «Геосервисы» МТС Алексей Роговцев отмечает, что новая версия помогает бизнесу перейти от «сухих цифр» к анализу поведения клиентов:

«Организатор видит не только количество людей, но и их характеристику — от потребительских привычек до концентрации и точек притяжения посетителей на территории», — отметил руководитель центра продуктов «Геосервисы» МТС Алексей Роговцев.

Сбер, Яндекс, Билайн и 2ГИС — конкуренты в геоаналитике

Рынок геоаналитики стремительно растёт. Крупные игроки рынка развивают собственные сервисы, позволяющие бизнесу принимать решения на основе геоданных.

СберАналитика помогает компаниям оценивать трафик, конкуренцию и инфраструктуру районов, а также подбирать локации с точностью до 98%.

Геоаналитика Яндекс Карт делает ставку на визуализацию данных — сервис показывает пешеходный и автомобильный трафик, запросы пользователей и активность компаний.

Сервис от Билайн использует агрегированные данные абонентов и позволяет оценивать портрет аудитории, её интересы и эффективность рекламы.

«2ГИС Про», запущенный в 2022 году, анализирует пешеходные и автомобильные потоки, инфраструктуру и активность пользователей, помогая бизнесу прогнозировать выручку и рассчитывать арендные ставки.

Бесплатный сервис от Правительства Москвы

Аналогичный по задачам, но бесплатный сервис MBM «Оценка потенциала локаций» создан для малого и среднего бизнеса столицы. В отличие от платных решений, MBM доступен всем пользователям без ограничений и позволяет анализировать пешеходные потоки, аудиторию, жилой фонд, уровень расходов и потенциал спроса в Москве.

Геоаналитика становится инструментом для стратегических решений

По оценке участников рынка, геоаналитика превратилась в ключевой элемент стратегии компаний. Сервисы, которые ещё несколько лет назад использовались для оценки трафика, теперь применяются в девелопменте, логистике, урбанистике и госуправлении.

По данным 2ГИС, бизнес всё чаще принимает решения на основе геоданных — анализирует плотность населения, трафик, уровень конкуренции и спрос в разных районах. В МТС подтверждают, что такой подход помогает компаниям увеличивать выручку и находить новые точки роста.

Компании используют геоаналитику, чтобы определять лучшие локации, оценивать потенциал спроса и корректировать рекламные кампании.