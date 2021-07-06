Соцсеть сторонников Дональда Трампа GETTR взломали и изменили имена пользователей

Социальную сеть GETTR, созданную сторонниками Дональда Трампа, в которой сам Трамп пока не зарегистрировался, взломали в день запуска и изменили никнеймы пользователей. В ней зарегистрированы более 500 тысяч пользователей.

Хакеры обратили особое внимание на верифицированные аккаунты, например, бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Его никнейм, как и многих других экс-чиновников администрации президента Штатов, стал похож на имя арабского происхождения с явным политическим лозунгом.

На хакеры вышло издание Business Insider. Он рассказал, что взломал сеть просто «чтобы пошутить». По его словам, это не составило труда, потому что было технически легко.

Сам Дональд Трамп пока не зарегистрирован в GETTR, количество пользователей которой, по информации Reuters, насчитывает более 500 тысяч человек. Аккаунт Трапа в Twitter заблокирован навсегда, в Facebook и Instagram бывшему президенту США ограничен доступ на два года из-за беспорядков в Капитолии 6 января.

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