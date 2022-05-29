Субсидии для авиаперевозчиков, единый реестр туров: главные новости для бизнеса 29 мая

Екатерина Алипова
Bloomberg узнал, что эмбарго российской нефти вновь откладывается, российское правительство обратило внимание на туристическую отрасль и грузовые перевозки, а RB продолжает следить за ключевыми новостями для бизнеса на фоне спецоперации России на территории Украины.
Субсидии для авиаперевозчиков, единый реестр туров: главные новости для бизнеса 29 маяЕкатерина Алипова
- Европейская комиссия предложила странам-членам ЕC отказаться от российской нефти из трубопровода «Дружба» «постепенно». Планы по эмбарго отечественного топлива опять откладываются (Bloomberg).
- Правительство РФ намерено выделить на поддержку грузовых авиакомпаний порядка 2,9 млрд рублей.
- Туроператоры теперь будут вносить сведения о путевках в единую информационную систему. Это будет удобно и самим туристам: они в любой момент смогут выяснить статус своей заявки на едином ресурсе.
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