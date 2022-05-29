Bloomberg узнал, что эмбарго российской нефти вновь откладывается, российское правительство обратило внимание на туристическую отрасль и грузовые перевозки, а RB продолжает следить за ключевыми новостями для бизнеса на фоне спецоперации России на территории Украины.

Субсидии для авиаперевозчиков, единый реестр туров: главные новости для бизнеса 29 мая