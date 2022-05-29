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Субсидии для авиаперевозчиков, единый реестр туров: главные новости для бизнеса 29 мая

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Bloomberg узнал, что эмбарго российской нефти вновь откладывается, российское правительство обратило внимание на туристическую отрасль и грузовые перевозки, а RB продолжает следить за ключевыми новостями для бизнеса на фоне спецоперации России на территории Украины.

Субсидии для авиаперевозчиков, единый реестр туров: главные новости для бизнеса 29 мая
  • Европейская комиссия предложила странам-членам ЕC отказаться от российской нефти из трубопровода «Дружба» «постепенно». Планы по эмбарго отечественного топлива опять откладываются (Bloomberg).
  • Правительство РФ намерено выделить на поддержку грузовых авиакомпаний порядка 2,9 млрд рублей.
  • Туроператоры теперь будут вносить сведения о путевках  в единую информационную систему. Это будет удобно и самим туристам: они в любой момент смогут выяснить статус своей заявки на едином ресурсе.
Фото на обложке: Alex Zarubi / Unsplash

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