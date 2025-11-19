Цифровые технологии: названы главные IT-тренды 2026 года

Исследование Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ выявило главные IT-тренды, которые будут определять цифровое развитие российских компаний в 2026 году. Наибольшее внимание бизнеса привлекли ИИ-агенты — 59% организаций уже изучают возможности их внедрения. Наименее востребованной оказалась модель предоставления ИТ-сервисов по подписке (XaaS).

ИИ-агенты становятся ключевым технологическим фокусом

Согласно исследованию, ИИ-агентов хотят внедрить больше половины российских компаний. Эти решения позволяют автоматически выполнять задачи, которые ранее требовали ручного участия или сложного программирования.

Эксперты ВШБ ВШЭ отмечают, что ИИ-агенты способны обрабатывать запросы на естественном языке, формировать ответы, выполнять прикладные действия и предлагать варианты представления результатов. В перспективе компании смогут объединять несколько агентов в единую экосистему — отдельно для консультаций, продаж и обновления товарных карточек.

Самый внедрённый тренд 2025 года — обогащение и интеграция данных

61% компаний уже используют решения для интеграции данных, ещё 26% планируют внедрение. Организации работают одновременно с облачными системами, датчиками, соцсетями и партнёрскими сервисами, и объединение массивов информации становится критически важным для устойчивости бизнеса.

Компании также фиксируют рост рисков, связанных с недостоверными внешними данными и ошибками в работе с персональными данными, что усиливает внимание к цифровой гигиене и проверке источников.

Синтетические данные стали одним из самых неоднозначных трендов 2026 года

Синтетические данные — это искусственно сгенерированные данные, созданные из симуляций. Исследование подчёркивает, что эти наборы воспроизводят структуру реальных данных, но не содержат сведений о конкретных людях или событиях. Это позволяет компаниям обучать ИИ-модели без рисков нарушения законодательства о персональной информации.

Одновременно в исследовании подчёркивается, что применение синтетических данных требует высокой точности моделирования — иначе бизнес может получить некорректные результаты анализа.

XaaS теряет позиции среди российских компаний

Модель «всё как услуга» стала наименее востребованной среди десяти трендов. Лишь 14% компаний используют XaaS, а 61% не планируют внедрение. Несмотря на преимущества — снижение капитальных затрат, гибкость и быстрое внедрение, — компании опасаются передавать данные и процессы внешним исполнителям.

Компании повышают требования к кибербезопасности

Упреждающая кибербезопасность вошла в топ-трендов исследования. Организации отмечают рост количества рисков, связанных с безопасностью данных, и ищут способы предотвращать угрозы до момента атаки.

Эксперты ВШБ ВШЭ включили упреждающую кибербезопасность в список ключевых направлений, которые будут усиливаться на фоне расширения ИИ-решений и роста нагрузок на IT-инфраструктуру.

Спрос усиливается на точечные модели под бизнес-задачи

Отдельное внимание в исследовании уделено предметно-специфическим языковым моделям (DSLM) — модификациям LLM-решений (текстовые системы ИИ) под бизнес-задачи конкретных компаний.

Продолжает расти и интерес к low-code/no-code-разработке (подходы к созданию ПО без написания кода вручную), которые позволяют сократить сроки создания корпоративных IT-продуктов.

Фото: Eternity in an Instant / Getty Images