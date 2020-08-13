«Глобус» доставит заказ в багажник автомобиля
Гипермаркет «Глобус» запустил новый сервис — доставку заказов из интернет-магазина прямо в багажник автомобиля покупателя. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что пункт выдачи организован таким образом, что покупатель двигается только по прямой.
В терминале потребуется ввести номер заказа. После этого сотрудник интернет-магазина принесет товары сразу к автомобилю клиента.
«Новый сервис точно придётся по вкусу всем, кто по пути на дачу или домой хочет быстро заехать за продуктами: время ожидания заказа всего 6-8 минут», — комментирует руководитель отдела электронной коммерции «Глобуса» Ирина Загорская.
Она добавила, что такой формат самовывоза не требует дополнительного взаимодействия с другими покупателями и сотрудниками. Это делает посещение магазина более безопасным в условиях пандемии.
На данный момент сервис самовывоза интернет-заказа на автомобиле доступен в гипермаркете в подмосковном Пушкине. С 19 августа услуга заработает в Климовске. Также, по заявлению компании, сервисом смогут воспользоваться покупатели нового гипермаркета «Глобус» в Медведково. Он откроется в конце осени.
Интернет-магазин «Глобус» работает с 2017 года. Он осуществляет доставку товаров на дом по Красногорску, по западным и северо-западным районам Москвы. По собственным данным, ассортимент интернет-магазина составляет более 40 тысяч товаров.
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