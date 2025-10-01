Переезд в другой регион — норма для рынка труда и заработка

За последние десять лет каждый третий россиянин хотя бы раз работал или подрабатывал за пределами своего региона. Временная занятость для большинства — вынужденная мера, которая предлагает быстрый доход. Исследование ВЦИОМ показывает: готовность к трудовой мобильности растёт, а главным приоритетом для работников становится возможность самому управлять своим временем.

Деньги — повод уехать для 30% респондентов

Для четверти опрошенных такие поездки носили регулярный характер: они выезжали в другие города 2–5 раз и более, чаще всего ради сезонных или временных заработков. Каждый пятый опрошенный делал это ради полноценной работы на длительный срок, а не для краткосрочной подработки.

При этом большая часть таких выездов проходила неформально: 51–56% участников исследования работали без регистрации пребывания и трудового договора. Люди сознательно не связывали себя бюрократией и обязательствами, предпочитая временные и более свободные форматы занятости. Для трети респондентов ключевым фактором стала возможность зарабатывать деньги независимо от места прописки, не сталкиваясь с ограничениями по месту жительства.

К переезду готова молодёжь

Наибольшая готовность к трудовой мобильности наблюдается среди молодёжи до 30 лет. Эта группа активнее ищет подработки, проще меняет место жительства и легче адаптируется к новым условиям. Мужчины в целом также более вовлечены в поездки «на заработки»: они чаще женщин соглашаются на временные командировки и переезды.

Жители малых населённых пунктов и сёл проявляют ещё более высокую готовность к выездам: локальный рынок труда зачастую слишком узок, и поиск работы за пределами родного города становится необходимостью.

Потенциал мобильности

61% всех участников опроса заявили, что в случае необходимости готовы искать временную работу или подработку в другом регионе. Среди тех, кто уже имеет подобный опыт, доля ещё выше — 80%. Те, кто однажды попробовал, гораздо легче воспринимают мобильность как естественную стратегию адаптации к новым условиям.

Особенно высок уровень готовности у мужчин среднего и старшего возраста. В этих группах осознание экономических выгод перевешивает бытовые неудобства, связанные с поездками.

Самые мобильные — курьеры, таксисты и работники ПВЗ

По мнению респондентов, рынок временной занятости представлен в первую очередь профессиями с низким порогом входа и минимальными требованиями к квалификации. Наиболее популярные направления — курьерская доставка, работа таксистом, занятость в пунктах выдачи заказов, а также торговля и разнорабочие позиции. Мужчины чаще выбирают такси, грузовые работы и охрану, женщины — торговлю и работу в ПВЗ.

Возраст также сильно влияет на выбор. Молодёжь до 25 лет чаще называет работу в ПВЗ и курьерскую доставку, люди 25–44 лет связывают временные заработки с такси и сервисными услугами. Старшие респонденты (45–59 лет) больше тяготеют к привычным сферам: торговля, охрана, работа разнорабочим.

Гибкость как новая «валюта»

Главное условие выбора временной работы — возможность формировать собственный график. Для большинства респондентов именно гибкость стала ключевым приоритетом, особенно для женщин и молодёжи, которым приходится совмещать занятость с учёбой, семьёй или детьми. График стал своего рода новой «валютой»: он ценится не меньше самого уровня дохода.

Вторым фактором респонденты назвали контроль над количеством рабочих часов и, как следствие, заработком. Чем моложе участники, тем выше запрос на скорость старта: треть опрошенных отметили, что хотят выйти на работу максимально быстро. Для россиян до 35 лет это особенно критично, так как именно эта группа чаще всего ищет быстрый и гибкий способ пополнить бюджет.

Фото: Oleh_Slobodeniuk / Getty Images