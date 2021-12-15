Греф спрогнозировал чистую прибыль Сбербанка в 2021 году на уровне 1,2 трлн рублей

Председатель правления «Сбера» Герман Греф подтвердил ожидания по чистой прибыли Сбербанка в 2021 году на уровне 1,2 трлн рублей. Соответствующий прогноз он сделал на «Дне инвестора» 15 декабря.

«Год очень удачный для нас. Как для финансового, так и для нефинансового бизнесов», — заявил Герман Греф.

По его словам, темп роста кредитования физических лиц превысит в 2021 году 20% на фоне льготной ипотеки. При этом увеличение корпоративного кредитного портфеля в этом году может составить до 12%.

По словам главы банка, правительство поддерживает «движение в сторону "экосистемности"».

Часть бизнесов компании могут быть выведены на биржу. Компания уже работает над сроками и планами. Фокус будет сделан на Россию, но банк смотрит и на страны СНГ.

Рентабельность капитала (ROE) Сбербанка в 2021 году превысит 23%, в 2022 году показатель станет еще выше.

«Мы приняли решение, что сможем повысить наши амбиции по рентабельности капитала в 2022 году выше 20%, более того, мы сможем пройти 2023 год лучше, чем ожидали еще год назад», — сказал Греф.

Греф добавил, что к 1 января 2022 году 60% всех сервисов банка будут работать уже на новой платформе.

«Все бизнесы справляются с миграцией. Отложили некоторые миграции на начало января, когда будет резкий спад транзакционной активности. Пиковые нагрузки на нашу систему начались со второй половины ноября. А обычно это 20-е числа декабря», — сказал Герман Греф.

Говоря о дивиденах, председатель правления Сбербанка отметил, что компания и так платит «очень много».

«Мы и так платим очень и очень много, давайте учитывать все интересы. Суммы, которые мы выплачиваем, становястя очень значимыми для нас с точки зрения ликвидности и капитала», — отметил Греф.

Неделю назад Греф предполагал, что прибыль Сбербанка в 2021 году может составить от 1,2 трлн рублей до 1,24 трлн рублей. В сентябре глава «Сбера» прогнозировал прибыль в 1 трлн рублей.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2021 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 75,1% до 978,1 млрд рублей.

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Фото на обложке: pexels.com