Хакеры переключились с бизнеса на массы: киберворы атакуют пользователей Android и получают доступ к счетам
Мошенники атакуют пользователей Android двумя вирусами
Киберворы повально начали использовать в России троян Mamont: его цель — получить доступ к банковским счетам. По данным «Лаборатории Касперского», число жалоб от пользователей Android на атаки вируса выросло в 36 раз по сравнению с прошлым годом. Не менее опасен бэкдор Triada, через который злоумышленники фактически полностью могут управлять смартфоном.
Mamont ворует через SMS
Вирус работает просто и цинично. Он требует доступ к SMS и push-уведомлениям, а дальше использует их, чтобы обчищать счета через SMS-банкинг. Более изощрённые версии читают коды подтверждения, залезают в мессенджеры и уводят аккаунты.
По словам Дмитрия Калинина, эксперта «Лаборатории Касперского», число пострадавших от этого трояна уже приближается к миллиону.
Вирус выдает себя за другого
Злоумышленники рассылают Mamont в мессенджерах. Файл с расширением .apk маскируется под фото или видео, хотя на деле это вирусная программа.
Иногда Mamont притворяется приложением для работы с удаленным доступом, онлайн-трекером или даже обучающим курсом.
Triada уже установлена на смартфон
Если Mamont атакует через переписки, то Triada действует хитрее. Обновленные версии этого бэкдора встроены прямо в прошивки поддельных смартфонов, которые копируют популярные модели.
Число атакованных Triada пользователей выросло в пять раз за последний год и уже исчисляется сотнями тысяч, отметил Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России.
Вирус тайно владеет гаджетом
Triada получает доступ к аккаунтам в мессенджерах и соцсетях, фальсифицирует номера звонков, контролирует запросы в браузере, рассылает или удаляет SMS, а затем затирает следы.
Как защититься
«Лаборатория Касперского» советует:
- Не открывать файлы от людей, с которыми у вас никогда не было переписок.
- Всегда проверять расширение. Вам кажется, что вы получили фото или видео, но смотрите на приставку к названию — .apk или .exe — это программа.
- Сразу запускать обновление системы и приложений, когда об этом появляется уведомление;
- Использовать надежные антивирусы и защитные программы, которые доказали свою эффективность независимыми тестами.
Не пожелание, а необходимость
Мобильные трояны больше не ограничиваются атаками на банки и компании. Теперь они массово заражают обычных пользователей. Поэтому установка антивируса на смартфон становится не рекомендацией, а обязательной мерой защиты.
