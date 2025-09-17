Мошенники атакуют пользователей Android двумя вирусами

Киберворы повально начали использовать в России троян Mamont: его цель — получить доступ к банковским счетам. По данным «Лаборатории Касперского», число жалоб от пользователей Android на атаки вируса выросло в 36 раз по сравнению с прошлым годом. Не менее опасен бэкдор Triada, через который злоумышленники фактически полностью могут управлять смартфоном.

Mamont ворует через SMS

Вирус работает просто и цинично. Он требует доступ к SMS и push-уведомлениям, а дальше использует их, чтобы обчищать счета через SMS-банкинг. Более изощрённые версии читают коды подтверждения, залезают в мессенджеры и уводят аккаунты.

По словам Дмитрия Калинина, эксперта «Лаборатории Касперского», число пострадавших от этого трояна уже приближается к миллиону.

Вирус выдает себя за другого

Злоумышленники рассылают Mamont в мессенджерах. Файл с расширением .apk маскируется под фото или видео, хотя на деле это вирусная программа.

Иногда Mamont притворяется приложением для работы с удаленным доступом, онлайн-трекером или даже обучающим курсом.

Triada уже установлена на смартфон

Если Mamont атакует через переписки, то Triada действует хитрее. Обновленные версии этого бэкдора встроены прямо в прошивки поддельных смартфонов, которые копируют популярные модели.

Число атакованных Triada пользователей выросло в пять раз за последний год и уже исчисляется сотнями тысяч, отметил Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России.

Вирус тайно владеет гаджетом

Triada получает доступ к аккаунтам в мессенджерах и соцсетях, фальсифицирует номера звонков, контролирует запросы в браузере, рассылает или удаляет SMS, а затем затирает следы.

Как защититься

«Лаборатория Касперского» советует:

Не открывать файлы от людей, с которыми у вас никогда не было переписок.

Всегда проверять расширение. Вам кажется, что вы получили фото или видео, но смотрите на приставку к названию — .apk или .exe — это программа.

— это программа. Сразу запускать обновление системы и приложений, когда об этом появляется уведомление;

Использовать надежные антивирусы и защитные программы, которые доказали свою эффективность независимыми тестами.

Не пожелание, а необходимость

Мобильные трояны больше не ограничиваются атаками на банки и компании. Теперь они массово заражают обычных пользователей. Поэтому установка антивируса на смартфон становится не рекомендацией, а обязательной мерой защиты.