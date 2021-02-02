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ИКЕА представила коллекцию мебели и аксессуаров для геймеров

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

ИКЕА начала продажи мебели и аксуссуаров для геймеров. Новая коллекция пока доступна только в Китае. Осенью 2021 года она появится в магазинах сети в России. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе компании.

ИКЕА представила коллекцию мебели и аксессуаров для геймеров

В коллекцию вошли 6 семейств товаров для пользователей ПК:

  • Huvudspelare,
  • Utespelare,
  • Matchspel,
  • Gruppsel,
  • Lånespelare,
  • Uppspel.

5 из них были разработаны в ИКЕА, а шестое — совместно с брендом компьютерного оборудования Republic of Gamers от Asus.

Отмечается, что новая линейка включает более 30 вариантов мебели и аксессуаров. Среди них — столы, стулья, тумбы с выдвижными ящиками, подставка для кружек, держатель для провода мыши, подушка под шею и настольная кольцевая лампа. При этом в каждом семействе товаров можно найти игровой стол и стул разного ценового диапазона.

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Lånespelare мультифункциональная подушка
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Lånespelare кружка с крышкой, трубочкой в подставке
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Uppspel тумба на колесиках
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Matchspel игровые стол и стул
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Lånespelare держатель для провода мыши
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Lånespelare кольцевая лампа с держателем для телефона

В ИКЕА отмечают, что коллекция включает различные комплексные решения, подходящие не только мужской, но и женской аудитории геймеров.

«В то время как существующее на рынке предложение носит сугубо технический характер и направлено, в основном, на мужскую аудиторию, около 46% геймеров — женщины. Сегодня мы сделали лишь первый шаг, представив доступные товары для компьютерных игр и комплексные решения», — рассказала руководитель направления организации рабочих мест ИКЕА Ева Рикерт.

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