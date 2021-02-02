ИКЕА представила коллекцию мебели и аксессуаров для геймеров

ИКЕА начала продажи мебели и аксуссуаров для геймеров. Новая коллекция пока доступна только в Китае. Осенью 2021 года она появится в магазинах сети в России. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе компании.

В коллекцию вошли 6 семейств товаров для пользователей ПК:

Huvudspelare,

Utespelare,

Matchspel,

Gruppsel,

Lånespelare,

Uppspel.

5 из них были разработаны в ИКЕА, а шестое — совместно с брендом компьютерного оборудования Republic of Gamers от Asus.

Отмечается, что новая линейка включает более 30 вариантов мебели и аксессуаров. Среди них — столы, стулья, тумбы с выдвижными ящиками, подставка для кружек, держатель для провода мыши, подушка под шею и настольная кольцевая лампа. При этом в каждом семействе товаров можно найти игровой стол и стул разного ценового диапазона.

1/6 Lånespelare мультифункциональная подушка 2/6 Lånespelare кружка с крышкой, трубочкой в подставке 3/6 Uppspel тумба на колесиках 4/6 Matchspel игровые стол и стул 5/6 Lånespelare держатель для провода мыши 6/6 Lånespelare кольцевая лампа с держателем для телефона

В ИКЕА отмечают, что коллекция включает различные комплексные решения, подходящие не только мужской, но и женской аудитории геймеров.