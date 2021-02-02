ИКЕА представила коллекцию мебели и аксессуаров для геймеров

ИКЕА начала продажи мебели и аксуссуаров для геймеров. Новая коллекция пока доступна только в Китае. Осенью 2021 года она появится в магазинах сети в России. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе компании.
В коллекцию вошли 6 семейств товаров для пользователей ПК:
- Huvudspelare,
- Utespelare,
- Matchspel,
- Gruppsel,
- Lånespelare,
- Uppspel.
5 из них были разработаны в ИКЕА, а шестое — совместно с брендом компьютерного оборудования Republic of Gamers от Asus.
Отмечается, что новая линейка включает более 30 вариантов мебели и аксессуаров. Среди них — столы, стулья, тумбы с выдвижными ящиками, подставка для кружек, держатель для провода мыши, подушка под шею и настольная кольцевая лампа. При этом в каждом семействе товаров можно найти игровой стол и стул разного ценового диапазона.
В ИКЕА отмечают, что коллекция включает различные комплексные решения, подходящие не только мужской, но и женской аудитории геймеров.
«В то время как существующее на рынке предложение носит сугубо технический характер и направлено, в основном, на мужскую аудиторию, около 46% геймеров — женщины. Сегодня мы сделали лишь первый шаг, представив доступные товары для компьютерных игр и комплексные решения», — рассказала руководитель направления организации рабочих мест ИКЕА Ева Рикерт.
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