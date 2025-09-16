Илон Маск купил акции Тесла впервые с февраля 2020 года

Илон Маск снова взбудоражил весь рынок: впервые с 2020 года он купил акции Tesla — и сразу на $1 млрд. Сделка мгновенно взвинтила котировки. Ажиотаж вокруг покупки совпал с новостью о выделении нового бонуса для миллиардера почти на $1 трлн.

Провокационная покупка

Маск приобрел 2,57 млн акций компании на $1 млрд. До этого момента доля миллиардера в компании составляла около 13% капитала. Для сравнения: последняя покупка Маска в 2020 году была скромной — всего $10 млн. А в 2022-м миллиардер, напротив, распродал часть акций на $20 млрд ради сделки с Twitter.

Рынок реагирует ростом котировок

Инвесторы зашевелились сразу после громкой покупки. В премаркете NASDAQ бумаги Tesla поднимались на 8,7%, а к закрытию торгов закрепились с ростом 7,4%. Всего за три месяца акции прибавили более 25%.

Однако Уолл-стрит осторожничает, а прогнозы аналитиков расходятся. Часть ждёт падения до 20%, другая — ставит на долгосрочный рост, если Tesla станет лидером в ИИ и роботакси.

Новый бонус до $1 трлн

Буквально в это же время совет директоров Tesla предложил новый мотивационный пакет для Маска — потенциально до $1 трлн. План состоит из 12 траншей акций, доступных при достижении амбициозных целей в течение следующего десятилетия.

Чтобы получить первый транш, Tesla должна выйти на капитализацию $2 трлн. Для полной выплаты компания обязана достичь $8,5 трлн, что вдвое выше текущей стоимости NVIDIA.

Цель — мощная капитализация

Сейчас Tesla оценивается в $1,3 трлн, на своём пике в конце 2024 года — в $1,5 трлн. Для рывка в $8,5 трлн компании придется расширить бизнес роботакси, нарастить экспертизу в ИИ и довести автопилот до массового уровня. Маск прямо показывает рынку: он хочет превратить Tesla в глобальную AI-империю.

Контекст

На фоне всех сделок Илон Маск по-прежнему возглавляет рейтинг Forbes Real-Time Billionaires (рейтинг миллиардеров по версии Forbes, данные в котором обновляются примерно каждые 5 минут). Состояние Маска оценивается в $463,2 млрд.

Новый миллиард в Tesla и потенциальный триллионный бонус закрепляют за ним роль не только богатейшего человека, но и главного игрока в гонке корпораций будущего.

Покупка акций и новый бонусный пакет говорят о главном: Маск не собирается отступать, он планирует разогнать компанию до капитализации $8,5 трлн и переписать карту мировых технологий.