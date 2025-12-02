Telegram-бот от Яндекса: ИИ настраивает рекламу в канале

Яндекс запустил ИИ-помощника для авторов Telegram-каналов. Он помогает писать и редактировать тексты, делать опросы, собирать дайджесты, создавать картинки и настраивать монетизацию через Рекламную сеть Яндекса (РСЯ) — всё прямо в мессенджере. Инструмент доступен всем авторам Telegram-каналов и работает бесплатно через бота.

Количество Telegram-каналов стремится к 12 млн

По данным Яндекса, количество Telegram-каналов в сентябре 2025 года превысило 11,9 млн. На фоне этого рынок инфлюенс-маркетинга продолжает расти и, по прогнозам, может увеличиться на 30% — до 57 млрд ₽ по итогам текущего года.

Исследование Яндекса также показывает, что рекламодатели всё чаще выбирают узкоспециализированные блоги — не по количеству подписчиков, а по тематической фокусировке и вовлечённости аудитории.

ИИ-помощник облегчит ведение Telegram-канала

Чтобы поддержать авторов в условиях роста Telegram, Яндекс запустил ИИ-помощника, который работает прямо в мессенджере через бота @yandex_ads_helper_bot. Автору нужно войти через Яндекс ID.

Через бот можно:

создавать тексты в стилистике блога;

редактировать черновики и исправлять ошибки;

делать опросы;

собирать дайджесты;

генерировать изображения;

настраивать монетизацию через Рекламную сеть Яндекса (РСЯ).

Инструмент построен на технологиях Yandex Neuro Ads, объединяющих генеративные модели Alice AI — Alice AI LLM, Alice AI Art и Alice AI VLM.

«Мы предлагаем инструмент, который помогает вести каналы, стабильно зарабатывать и при желании реинвестировать в развитие и качество контента», — подчеркнул руководитель группы по работе с блогерами Яндекс Рекламы Антон Попов.

Небольшие Telegram-каналы смогут выйти на рекламный рынок

ИИ-помощник Яндекса снижает порог входа в рекламный рынок для малых каналов и микроблогеров от 1500 подписчиков.

Он позволяет:

получать доступ к РСЯ прямо в боте;

находить рекламодателя в течение часа;

получать нативный рекламный пост по клику;

быстро закрывать пустые рекламные слоты или переносы.

Яндекс подчёркивает: функциональность бота ограничена только описанными задачами. Бот работает в рамках прав Telegram и не получает доступ к информации, которая могла бы повлиять на работу или безопасность канала.

Для брендов продвижение остаётся через Яндекс Директ

Для рекламодателей процесс работы в Telegram остаётся таким же, как и раньше. Продвижение запускается через Яндекс Директ, где доступны два формата:

Автоподбор каналов с оплатой за клики, когда система сама подбирает подходящие каналы под задачу.

Ручной выбор каналов из каталога с оплатой за просмотры, если рекламодатель хочет сам контролировать размещение.

В начале ноября 2025 года формат рекламы в Telegram с автоподбором каналов в Яндекс Директе вышел из этапа бета-тестирования и стал доступен для всех пользователей платформы.