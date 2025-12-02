Инфлюенс-рынок Telegram может достичь 57 млрд ₽ к 2026-му: на этом фоне Яндекс запустил ИИ-бота для авторов каналов
Telegram-бот от Яндекса: ИИ настраивает рекламу в канале
Яндекс запустил ИИ-помощника для авторов Telegram-каналов. Он помогает писать и редактировать тексты, делать опросы, собирать дайджесты, создавать картинки и настраивать монетизацию через Рекламную сеть Яндекса (РСЯ) — всё прямо в мессенджере. Инструмент доступен всем авторам Telegram-каналов и работает бесплатно через бота.
Количество Telegram-каналов стремится к 12 млн
По данным Яндекса, количество Telegram-каналов в сентябре 2025 года превысило 11,9 млн. На фоне этого рынок инфлюенс-маркетинга продолжает расти и, по прогнозам, может увеличиться на 30% — до 57 млрд ₽ по итогам текущего года.
Исследование Яндекса также показывает, что рекламодатели всё чаще выбирают узкоспециализированные блоги — не по количеству подписчиков, а по тематической фокусировке и вовлечённости аудитории.
ИИ-помощник облегчит ведение Telegram-канала
Чтобы поддержать авторов в условиях роста Telegram, Яндекс запустил ИИ-помощника, который работает прямо в мессенджере через бота @yandex_ads_helper_bot. Автору нужно войти через Яндекс ID.
Через бот можно:
- создавать тексты в стилистике блога;
- редактировать черновики и исправлять ошибки;
- делать опросы;
- собирать дайджесты;
- генерировать изображения;
- настраивать монетизацию через Рекламную сеть Яндекса (РСЯ).
Инструмент построен на технологиях Yandex Neuro Ads, объединяющих генеративные модели Alice AI — Alice AI LLM, Alice AI Art и Alice AI VLM.
«Мы предлагаем инструмент, который помогает вести каналы, стабильно зарабатывать и при желании реинвестировать в развитие и качество контента», — подчеркнул руководитель группы по работе с блогерами Яндекс Рекламы Антон Попов.
Небольшие Telegram-каналы смогут выйти на рекламный рынок
ИИ-помощник Яндекса снижает порог входа в рекламный рынок для малых каналов и микроблогеров от 1500 подписчиков.
Он позволяет:
- получать доступ к РСЯ прямо в боте;
- находить рекламодателя в течение часа;
- получать нативный рекламный пост по клику;
- быстро закрывать пустые рекламные слоты или переносы.
Яндекс подчёркивает: функциональность бота ограничена только описанными задачами. Бот работает в рамках прав Telegram и не получает доступ к информации, которая могла бы повлиять на работу или безопасность канала.
Для брендов продвижение остаётся через Яндекс Директ
Для рекламодателей процесс работы в Telegram остаётся таким же, как и раньше. Продвижение запускается через Яндекс Директ, где доступны два формата:
- Автоподбор каналов с оплатой за клики, когда система сама подбирает подходящие каналы под задачу.
- Ручной выбор каналов из каталога с оплатой за просмотры, если рекламодатель хочет сам контролировать размещение.
В начале ноября 2025 года формат рекламы в Telegram с автоподбором каналов в Яндекс Директе вышел из этапа бета-тестирования и стал доступен для всех пользователей платформы.
