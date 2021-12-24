В США впервые в мире начнут применять внутривенный препарат для профилактики ВИЧ-инфекции

В США впервые в мире одобрили применение инновационного лекарства для профилактики ВИЧ-инфекции. Это внутривенная инъекция, которую достаточно вводить всего 6 раз в год. На данный момент для профилактики вируса прописывают таблетки, которые нужно пить ежедневно.

Управление по надзору за качеством медикаментов США (FDA) разрешило применять в стране внутривенную вакцину для профилактики ВИЧ-инфекции, сообщается на сайте FDA.

Внутривенная инъекция по своему составу почти идентична таблеткам, которые на данный момент применяются для профилактики ВИЧ-инфекции. Таблетки нужно пить ежедневно, а новый препарат достаточно вводить 6 раз в год с интервалами в несколько месяцев.

Применение препарата одобрили для людей с массой тела 35 кг и больше. Сообщается, что новый вид препарата позволит облегчить жизнь тем людям, которые не могут принимать таблетки по медицинским показаниям.

Перед началом терапии людям нужно будет пройти курс на установление переносимости препарата. После каждой инъекции нужно будет сдать тест на ВИЧ.

Планируется, что препарат начнут применять в США в начале следующего года.

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