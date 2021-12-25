Закупились на 5,7 млрд рублей: в Wildberries отметили резкий рост спроса на товары среди иностранцев

Аналитики российского маркетплейса Wildberries зафиксировали резкий рост спроса на товары среди иностранцев. В период с 1 по 23 декабря жители США, Германии, Франции и других стран потратили на площадке 5,7 млрд рублей, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Аналитику по заказам иностранцев в преддверии Рождества RB предоставили в пресс-службе Wildberries.
Покупатели из 18 стран присутствия маркетплейса чаще всего заказывали косметику и парфюмерию, одежду, игрушки, товары для дома и праздника. В топе по заказам присутствуют детские книги, платья, настольные игры, пижамы, фигурки-статуэтки, мягкие игрушки.
Наиболее активно в декабре покупки на Wildberries совершали жители Израиля, Латвии, Германии, Эстонии и США.
- в Израиле покупали подарочные упаковки шоколада и наборы чая;
- в Латвии – наборы конструкторов и интерактивные мягкие игрушки;
- в Германии – настольные игры «Монополия» и «Дженга»;
- в Эстонии – наборы для ухода за волосами и наборы детской косметики;
- в США – книги «Рождественский поросенок» Дж. Роулинг и «Приключения новогодних игрушек» Е. Ракитиной.
Сумма заказов продукции российского производства выросла в декабре на 81% год к году. Спрос на ювелирную продукцию повысился на 496%, посуду и кухонную утварь – на 196%, аксессуары для волос – на 127%.
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Фото на обложке: Marinka Buronka /
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