Закупились на 5,7 млрд рублей: в Wildberries отметили резкий рост спроса на товары среди иностранцев

Аналитики российского маркетплейса Wildberries зафиксировали резкий рост спроса на товары среди иностранцев. В период с 1 по 23 декабря жители США, Германии, Франции и других стран потратили на площадке 5,7 млрд рублей, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитику по заказам иностранцев в преддверии Рождества RB предоставили в пресс-службе Wildberries.

Покупатели из 18 стран присутствия маркетплейса чаще всего заказывали косметику и парфюмерию, одежду, игрушки, товары для дома и праздника. В топе по заказам присутствуют детские книги, платья, настольные игры, пижамы, фигурки-статуэтки, мягкие игрушки.

Наиболее активно в декабре покупки на Wildberries совершали жители Израиля, Латвии, Германии, Эстонии и США.

в Израиле покупали подарочные упаковки шоколада и наборы чая;

в Латвии – наборы конструкторов и интерактивные мягкие игрушки;

в Германии – настольные игры «Монополия» и «Дженга»;

в Эстонии – наборы для ухода за волосами и наборы детской косметики;

в США – книги «Рождественский поросенок» Дж. Роулинг и «Приключения новогодних игрушек» Е. Ракитиной.

Сумма заказов продукции российского производства выросла в декабре на 81% год к году. Спрос на ювелирную продукцию повысился на 496%, посуду и кухонную утварь – на 196%, аксессуары для волос – на 127%.

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