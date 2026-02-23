Интерес к подработке вырос на 26% с начала 2026 года: самую большую оплату получают плиточники — около 104 тыс. ₽

В начале 2026 года самыми высокооплачиваемыми специалистами на частичной занятости стали плиточники, отделочники и монтажники. Представители этих профессий могут рассчитывать на доход в диапазоне 91–104 тыс. рублей в месяц.

Россияне стали на 26% чаще интересоваться возможностями дополнительного заработка

Лидерами по размеру среднемесячного заработка в сегменте подработки стали плиточники — 103,9 тыс. рублей, следует из исследования «Авито Подработки» за январь–февраль 2026 года. Второе место заняли отделочники с доходом 95,4 тыс. рублей, третье — монтажники, чей средний заработок при частичной занятости составил 91,4 тыс. рублей в месяц. В топ-5 также вошли автослесари (86 233 рублей в месяц) и строители (79 261 рублей в месяц).

Одновременно фиксируется устойчивый рост интереса к гибким форматам занятости: за последний год количество соискателей, готовых к подработке, увеличилось на 26%. Наиболее заметная динамика наблюдается в сфере бытовых и персональных услуг — число откликов здесь выросло на 183%.

В сервисе подчёркивают, что фактический доход исполнителя зависит от ряда факторов: количества смен, региона работы, сложности задач и уровня квалификации. Кроме того, работодатели нередко указывают в вакансиях максимально возможный доход, поэтому реальные выплаты могут отличаться от средних расчётных значений, приведённых аналитиками платформы.

Работодатели стали в 2,2 раза чаще искать сотрудников на склады

В январе–феврале 2026 года наибольшее число вакансий с частичной занятостью пришлось на доставку, грузоперевозки и логистику, такси и пассажирские перевозки, а также розничную и оптовую торговлю. Самый заметный прирост спроса со стороны работодателей зафиксирован в складском сегменте (+116%) и в гостинично-туристической сфере (+115%).

Как отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин, увеличение спроса на подработку связано с общим изменением отношения к труду. Гибкие форматы позволяют совмещать несколько проектов, самостоятельно управлять своим расписанием и выстраивать удобный график.

При этом частичная занятость становится не только временным заработком, но и полноценной возможностью увеличивать доход, развивать навыки и экспериментировать с разными сферами деятельности.

Контекст

По итогам января 2026-го сварщики стали лидерами по уровню заработной платы в России, опередив представителей IT-сектора. По данным hh.ru, их среднемесячный доход превысил 267 тыс. рублей.

Для сравнения: дата-сайентисты получали около 250 тыс. рублей, DevOps-инженеры — порядка 216 тыс. рублей. Количество вакансий с оплатой от 200 тыс. рублей за год увеличилось в 2,1 раза.

Рост доходов в рабочих профессиях эксперты объясняют кадровым дефицитом и высокой нагрузкой: бизнесу требуются специалисты узкого профиля, готовые работать в сложных условиях. Похожая динамика наблюдается и в других отраслях: в нефтегазовом секторе потребность в сотрудниках выросла в 2,5 раза, а бурильщикам предлагают в среднем 179 тыс. рублей.