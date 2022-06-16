FT: российские бизнесмены стали активно интересоваться опытом подсанкционного Ирана

Financial Times написала об активном росте интереса российских бизнесменов к поездкам в Иран. Они хотят своими глазами увидеть, как бизнес в стране развивается в условиях санкций, рассказал собеседник газеты.
Иранский гид рассказал Financial Times, что объем выдачи бизнесменам из России иранских виз в мае вырос кратно. Гид оформил 160 виз за месяц – это в четыре раза больше, чем он оформлял до начала пандемии коронавируса.
Газета пишет, что российские предприниматели приезжают в Иран для получения опыта развития бизнеса в условиях санкций. FT отметила, что они интересуются материалами для строительства и запчастями для тяжелой техники.
Несмотря на то, что Иран больше десяти лет находится под санкциями западных стран, это не мешает местному бизнесу организовать торговлю, что частично нивелировало последствия ограничений.
По данным, предоставленным газете таможней Ирана, товарооборот России и Ирана за текущий год составил $2,2 млрд.
Фото на обложке: Borna_Mirahmadian /
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