Алексей Михайлик назначен генеральным директором BelkaCar

Группа компаний BelkaCar назначила Алексея Михайлика генеральным директором материнской компании МКООО «Белкатех», управляющей активами каршеринга. В новой роли он будет отвечать за повышение операционной эффективности группы. Алексей Михайлик сменил на этом посту сооснователя BelkaCar Лориану Сардар – она останется в компании, но сосредоточится на стратегических финансовых вопросах.

Соосновательница BelkaCar продолжит работу над инвестиционным направлением

Как сообщили в BelkaCar, Алексей Михайлик возглавил материнскую структуру BelkaCar — МКООО «Белкатех» (Калининград), владеющую активами сервиса каршеринга.

Ранее эту позицию занимала Лориана Сардар — соосновательница BelkaCar и, как указали в пресс-службе сервиса, один из ключевых архитекторов компании. Более 12 лет она работала в роли управляющего партнёра и отвечала за ключевые направления бизнеса — от финансов до взаимодействия с инвесторами.

В BelkaCar подчеркнули, что Лориана Сардар продолжит работу в компании, сосредоточившись на стратегических финансовых вопросах, развитии новых продуктов и привлечении инвестиций

Алексей Михайлик развивал B2B- и потребительские сервисы в крупных структурах

Алексей Михайлик имеет более 25 лет управленческого опыта. До прихода в BelkaCar он руководил созданием федеральной государственной информационной системы «Мой экспорт», а также развивал потребительские и B2B-сервисы в структурах «Газпром-Медиа Холдинга», «Российского экспортного центра», «Промсвязьбанка» и «Билайна».

Назначение Алексея Михайлика в компании называют частью долгосрочной стратегии развития. Среди задач нового генерального директора — повышение операционной эффективности группы и усиление позиций BelkaCar как на рынке каршеринга, так и в сегменте аренды автомобилей.

BelkaCar за 9 месяцев 2025-го ускорила рост ключевых показателей

Кадровые изменения происходят на фоне резкого улучшения финансовых показателей. Под руководством Лорианы Сардар за 9 месяцев 2025 года BelkaCar существенно улучшила операционные результаты. Выручка выросла на 54,7% — до 4,6 млрд ₽ против 3,0 млрд ₽ годом ранее. Прибыль от продаж увеличилась почти в четыре раза — до 797 млн ₽ против 216 млн ₽ за аналогичный период 2024 года.

Рентабельность по EBITDA*Прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизациивыросла до 52,9% против 35% годом ранее. Абсолютное значение EBITDA увеличилось более чем в два раза и составило 2,5 млрд ₽ (рост на 135,5%). Чистый убыток сократился на 79,2% — до 108 млн ₽.

В 2026-м BelkaCar планирует расширить продуктовый портфель

Как рассказали в компании, в 2026 году группа планирует продолжить активный рост и расширение продуктового портфеля. В числе приоритетов — развитие проекта «Долгие аренды» и продуктов туристического каршеринга.

BelkaCar также намерена запускать специальные предложения для путешественников и формировать партнерства с локальными центрами туризма для создания интегрированных маршрутов. Отдельное внимание компания планирует уделять повышению качества клиентского опыта и персонализации сервисов.

Контекст

BelkaCar запустила сервис каршеринга в октябре 2016 года. Сейчас в сервисе доступно около 6 тыс. автомобилей. За 9 лет автопарк компании вырос в 50 раз. BelkaCar входит в топ-10 крупнейших каршеринговых компаний мира и в топ-4 операторов России. В сервисе зарегистрировано более 2 млн пользователей. Компания работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодарском крае и Калининграде.