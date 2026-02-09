Из Газпром-Медиа — в каршеринг: BelkaCar объявила о смене генерального директора — им стал Алексей Михайлик
Алексей Михайлик назначен генеральным директором BelkaCar
Группа компаний BelkaCar назначила Алексея Михайлика генеральным директором материнской компании МКООО «Белкатех», управляющей активами каршеринга. В новой роли он будет отвечать за повышение операционной эффективности группы. Алексей Михайлик сменил на этом посту сооснователя BelkaCar Лориану Сардар – она останется в компании, но сосредоточится на стратегических финансовых вопросах.
Соосновательница BelkaCar продолжит работу над инвестиционным направлением
Как сообщили в BelkaCar, Алексей Михайлик возглавил материнскую структуру BelkaCar — МКООО «Белкатех» (Калининград), владеющую активами сервиса каршеринга.
Ранее эту позицию занимала Лориана Сардар — соосновательница BelkaCar и, как указали в пресс-службе сервиса, один из ключевых архитекторов компании. Более 12 лет она работала в роли управляющего партнёра и отвечала за ключевые направления бизнеса — от финансов до взаимодействия с инвесторами.
В BelkaCar подчеркнули, что Лориана Сардар продолжит работу в компании, сосредоточившись на стратегических финансовых вопросах, развитии новых продуктов и привлечении инвестиций
Алексей Михайлик развивал B2B- и потребительские сервисы в крупных структурах
Алексей Михайлик имеет более 25 лет управленческого опыта. До прихода в BelkaCar он руководил созданием федеральной государственной информационной системы «Мой экспорт», а также развивал потребительские и B2B-сервисы в структурах «Газпром-Медиа Холдинга», «Российского экспортного центра», «Промсвязьбанка» и «Билайна».
Назначение Алексея Михайлика в компании называют частью долгосрочной стратегии развития. Среди задач нового генерального директора — повышение операционной эффективности группы и усиление позиций BelkaCar как на рынке каршеринга, так и в сегменте аренды автомобилей.
BelkaCar за 9 месяцев 2025-го ускорила рост ключевых показателей
Кадровые изменения происходят на фоне резкого улучшения финансовых показателей. Под руководством Лорианы Сардар за 9 месяцев 2025 года BelkaCar существенно улучшила операционные результаты. Выручка выросла на 54,7% — до 4,6 млрд ₽ против 3,0 млрд ₽ годом ранее. Прибыль от продаж увеличилась почти в четыре раза — до 797 млн ₽ против 216 млн ₽ за аналогичный период 2024 года.
Рентабельность по выросла до 52,9% против 35% годом ранее. Абсолютное значение EBITDA увеличилось более чем в два раза и составило 2,5 млрд ₽ (рост на 135,5%). Чистый убыток сократился на 79,2% — до 108 млн ₽.
В 2026-м BelkaCar планирует расширить продуктовый портфель
Как рассказали в компании, в 2026 году группа планирует продолжить активный рост и расширение продуктового портфеля. В числе приоритетов — развитие проекта «Долгие аренды» и продуктов туристического каршеринга.
BelkaCar также намерена запускать специальные предложения для путешественников и формировать партнерства с локальными центрами туризма для создания интегрированных маршрутов. Отдельное внимание компания планирует уделять повышению качества клиентского опыта и персонализации сервисов.
Контекст
BelkaCar запустила сервис каршеринга в октябре 2016 года. Сейчас в сервисе доступно около 6 тыс. автомобилей. За 9 лет автопарк компании вырос в 50 раз. BelkaCar входит в топ-10 крупнейших каршеринговых компаний мира и в топ-4 операторов России. В сервисе зарегистрировано более 2 млн пользователей. Компания работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодарском крае и Калининграде.
