Расчет среднего заработка — по-новому с 1 сентября 2025-го

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу обновлённый порядок расчёта среднего заработка. Теперь в него будут включаться не только премии, но и денежные поощрения, если они закреплены в системе оплаты труда. Самые заметные изменения коснутся расчёта выходных пособий: они будут определяться по усреднённому количеству рабочих дней и перестанут зависеть от «коротких» или «длинных» месяцев.

Государство меняет правила

Главная цель нововведений — устранить многолетние противоречия и унифицировать методику расчёта. По словам Марии Залеской, руководителя направления «КДП и воинский учёт» консалтинговой компании Bellerage, раньше компании и сотрудники часто спорили, какой документ брать за основу: Постановление № 922 или письма Минтруда. Из-за этого возникали судебные споры и риски для работодателей.

«Теперь методика более чётко прописана и максимально приближена к позиции Конституционного суда: размер пособия не должен быть меньше фактического заработка, который сотрудник получил бы за месяц работы. То есть в первую очередь речь идёт о защите интересов работников, но для работодателей это тоже удобно — исчезает риск разных трактовок и возможных судебных споров», — пояснила эксперт Мария Залеская.

Влияние на отпускные — почти нулевое

Несмотря на ожидания части работников, отпускные практически не изменятся. Механизм их расчёта остаётся прежним: годовой доход делится на 12 месяцев и на 29,3 календарных дня. Добавление денежного поощрения в список учитываемых выплат вряд ли скажется на большинстве сотрудников, так как такие выплаты встречаются нечасто.

Залеская отмечает, что существенного роста выплат ждать не стоит.

«Для большинства работников отпускные будут рассчитываться так же, как и раньше. В премии был добавлен новый пункт — денежные поощрения, но это не настолько часто встречающийся вид выплат, чтобы констатировать, что теперь отпускные станут больше», — подчеркнула эксперт.

Выходные пособия: ключевое изменение

Самые серьёзные изменения касаются именно выходных пособий. Раньше они зависели от количества рабочих дней в конкретном месяце: например, в январе из-за праздников пособие получалось меньше. Теперь применяется усреднённое количество рабочих дней в году — это сделает выплаты стабильными и предсказуемыми.

«Если раньше размер пособия зависел от фактического количества рабочих дней в конкретном месяце, то теперь будет использоваться усреднённое число рабочих дней в месяц (за год). Теперь расчёт станет единым и стабильным: количество праздничных дней больше не будет уменьшать размер выходного пособия», — резюмирует эксперт Мария Залеская.

По мнению эксперта, это защитит работников от заниженных выплат.

Учёт премий и бонусов

В среднем заработке теперь будут отражаться и денежные поощрения. По словам Романа Губанова, директора по развитию «Авито Работы», это значит, что в расчёт попадут бонусы и иные стимулирующие выплаты, если они закреплены в локальных актах работодателя. Это делает итоговый показатель ближе к реальному доходу сотрудника и повышает прозрачность расчётов.

«В результате средний заработок работника с перерывами и высокими премиальными выплатами может оказаться выше, чем у коллеги с аналогичным окладом и большим количеством отработанных дней», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Кто в плюсе

Больше всего выиграют те, кто получает регулярные премии и надбавки, а также увольняется в месяцы с большим количеством праздников. В таких случаях итоговое выходное пособие станет выше, чем раньше.

Губанов приводит пример: сотрудник с окладом 100 тыс. ₽, который за 10 месяцев работы получил три квартальные премии по 150 тыс. ₽, в среднем заработке может оказаться в более выгодной позиции, чем коллега, проработавший весь год без бонусов.

Позиция работодателей

Для компаний изменения означают не рост расходов, а снижение бюрократической нагрузки. Валерия Наумова, старший бухгалтер по заработной плате МТС Линк, объясняет, что теперь работодателям проще: порядок расчёта стал однозначным, отпала необходимость сверяться с несколькими документами и разъяснениями.

«Для абсолютного большинства работников изменения никак не скажутся на заработке. Отпускные в основном останутся такими же, как и прежде. Выходные пособия по соглашению сторон будут также определяться договоренностями сторон, а выходные пособия в случае сокращений и ликвидации организации станут равными для сотрудников с одинаковыми доходами», — пояснила Наумова.

Контекст

Новый порядок расчёта среднего заработка будет действовать до сентября 2031 года и заменит устаревшие нормы 2007 года. Поправки коснутся всех компаний — от корпораций до малого бизнеса. Для большинства работников изменений в отпускных и больничных не будет.

Но сотрудники, получающие бонусы и выходные пособия, почувствуют эффект: выплаты станут ближе к их реальным доходам, а не зависеть от календарных особенностей месяца. Для работодателей же это ещё и инструмент снижения правовых рисков — система расчёта становится понятной, единой и прозрачной.